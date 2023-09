Gruselspaß Halloween-Party im Tierpark Bochum diesmal an zwei Tagen

Bochum. Wer wieder zur stets stark besuchten Halloween-Party im Bochumer Tierpark will, sollte sich beeilen: Der Vorverkauf hat begonnen.

Gruselspaß im Doppelpack: Erstmalig veranstaltet der Tierpark Bochum seine Halloween-Party für die ganze Familie an gleich zwei Tagen. Am 28. und 29. Oktober verwandelt sich das Zoogelände wieder in einen Treffpunkt für Geister, Hexen und mystische Wesen.

Besucherwege und Außenanlagen von Totenkopfäffchen, Erdmännchen und Kattas werden zu Spukkulissen, in der Hexenküche brodelt es und Grablichter sowie stimmungsvolle Lichtspiele sorgen im gesamten Park für eine geheimnisvolle Stimmung.

Tickets gibt es nur im Vorverkauf

Jeweils von 15 bis 20 Uhr findet „ein schaurig-schönes Programm“ statt, so der Tierpark. Tickets für die Sonderveranstaltung sind begrenzt und nur im Vorverkauf erhältlich. Diese hat am Freitag (15.9.) begonnen.

