Hahn verbringt eine Nacht auf einer Bochumer Polizeiwache

Bochum. Ganz allein, „Hahn solo“, war der Vogel im Bereich der Universitätsstraße unterwegs. Die Polizei ergriff daraufhin eine ungewöhnliche Maßnahme.

Ganz allein stolzierte ein prächtiger Hahn am Dienstagabend, 7. November, durch Bochum. Zeugen sahen den Vogel gegen 22 Uhr im Bereich der Max-Imdahl-Straße. Er schien sich auf dem dortigen Grünstreifen unweit der Universitätsstraße sichtlich wohl zu fühlen.

Die Polizei nahm die Begebenheit zum Anlass, ein wenig zu witzeln, „Hahn solo“, frei nach dem Starwars-Helden „Han Solo“, wurde erstmal zur Wache gebracht, erhielt eine warme Decke und einen Platz zum Ausruhen. Das alles hätte keine Umstände bereitet und sei friedlich abgelaufen.

Im geschlossenen Raum übernachtet

Die Vermutung, er hätte die Nacht in einer Arrestzelle verbracht, wollte die Polizei nicht bestätigen. „Der Hahn befand sich aber in einem Raum, den wir abschließen konnten“, so ein Polizeisprecher.

Das Bochumer Tierheim wurde informiert, konnte aber nicht sofort einen Platz zur Verfügung stellen. Am Mittwochmorgen wurde er dann jedoch abgeholt. Es hatte sich im Tierheim doch noch ein Plätzchen gefunden.

Noch kennt die Polizei den Besitzer nicht, man sei aber guter Dinge, dass er zeitnah dem Eigentümer zurückgegeben werden könne. Der Fall erinnert an das sogenannte Straßenbahn-Huhn, das in diesem Sommer zwischen Witten und Bochum mit der Straßenbahn unterwegs war.

