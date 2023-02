Hackdays: Erich-Kästner-Schüler entwickeln praktische Dinge

Bei den Hackdays an der Erich-Kästner-Schule in Bochum wurden einige praktische Dinge entwickelt: zum Beispiel zwei barrierefreie Türen, die sich beim Annähern automatisch öffnen.

Endlich wieder „Hackdays“ in Präsenz an der Erich-Kästner-Schule (EKS) in Bochum: Nach einer Corona-Pause und digitaler Durchführung konnte das beliebte Programm wieder vor Ort an der Gesamtschule in Querenburg stattfinden.

Betreut wurden die 35 Schülerinnen und Schüler von fünf externen Helfern von der Dortmunder Bildungseinrichtung “kitz.do“. Sie haben geholfen, hilfreiche „Hacks“ für den Schulalltag zu entwickeln. Entworfen wurden zum Beispiel zwei barrierefreie Türen, die sich beim Annähern automatisch öffnen und wieder schließen.

Erich-Kästner-Schule in Bochum hat nun Kreideautomaten und Ballwurfmaschine

Für die Parkplatzproblematik an der EKS wurde eine digitale Anzeige entwickelt, die Auskunft über freie Plätze liefert. „Die Tatsache, dass Basketbälle manchmal danebengehen, soll durch ein Netz und eine automatische Ballwurfmaschine gelöst werden. Ein Kreideautomat stellt Lehrkräften mit entsprechenden Chipkarten das kostbare ,weiße Gold des Lehrers’ zur Verfügung, wobei dieser Automat in Zukunft auch mit Apple Pencils gefüttert werden kann“, erklärt Schulleiter Ludger Jonischeit.

Des Weiteren soll ein Lautstärkesensor, der auf Erschütterungen reagiert, für Ruhe in den Lernzeiten sorgen. Dazu kann eine Klasse nun die Klassendienste in einem Display anzeigen und automatisiert wechseln lassen. Der Tischreinigungsdienst kann nun sogar getrost entfallen, denn ein selbstfahrender Automat namens „Putzi-Putzi“ wischt in Zukunft die Tische ab – ohne dabei vom Rand des Tisches zu fallen.

Bei den „Hackdays“ handelt es sich um eine Initiative von „Make your School und Wissenschaft im Dialog“, die von der Klaus-Tschira-Stiftung gefördert wird. Betreut wurden die Schülerinnen und Schüler neben den externen Helfern von drei Lehrern.

