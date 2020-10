Die Schlange Kaa aus dem Dschungelbuch kennen viele. Jördis Overlöper aus Bochum- Grumme kennt außerdem die zweifarbige Felspythonschlange aus den Genau-so-Geschichten von Rudyard Kipling. Wenn Jördis vorliest, lispelt und näselt das vornehme Tier. Der kleine Elefant spricht mit drolliger Kinderstimme und das Krokodil zeigt hörbar Zähne, indem Jördis beim Lesen ihren Unterkiefer nach vorne schiebt. Die Hildegardis-Schülerin gehört zu den 18 besten Vorlesern von rund 100.000 Sechstklässlern, die in Nordrhein-Westfalen am Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels teilgenommen haben.

Ein Geheimnis dabei ist vielleicht: Jördis bleibt relativ gelassen. Als es losging, war ihr nicht bewusst, dass der Wettbewerb immer weitergeht bis am Ende ein Bundessieger gekürt werden soll. „Am Anfang fand ich es einfach schön, im Unterricht mal etwas anderes zu machen“, sagt die Zwölfjährige über den Start während der Deutschstunde im Herbst 2019. Nachdem sie sich in der Hildegardis-Schule als beste Vorleserin durchgesetzt hatte, trat sie im Februar 2020 in der Stadtbücherei gegen 16 andere Bochumer Schulsieger an.

Jördis wählte zu diesem Anlass eine Passage aus dem Buch „Der Junge, der Gedanken lesen konnte“ von Kirsten Boie. „Ich mag die Bücher von ihr generell sehr gerne“, sagt sie über die Lieblingsautorin. Das Buch brachte ihr Glück. Sie entschied den Stadtentscheid für sich – bis dato der aufregendste Moment für Jördis.

Digitaler Wettkampf – wegen Corona

Die nächsten Etappen des Vorlesewettbewerbs wurden digital gestaltet. Zum Bezirksentscheid und für den nun anstehenden NRW-Landesentscheid reichten die Kinder dreiminütige Vorlesevideos ein. Mit einer Passage aus „Über die Grenze“ der norwegischen Autorin Maja Lunde erlas Jördis sich den Platz im NRW-Landesentscheid. „Live ist es mir aber doch lieber. Die Aufregung ist dann da und ich konnte mir auch verschiedene Geschichten anhören“, sagt Jördis.

Finale in Berlin Mit rund 600.000 Teilnehmenden jährlich ist der seit 1959 stattfindende Vorlesewettbewerb einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins veranstaltet. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Das Bundesfinale soll im November in Berlin stattfinden, bei dem aus 16 Landessiegern der Bundesgewinner erkoren wird. Infos zum NRW-Landesentscheid auf www.buchnrw.de

Das Live-Erlebnis spielt in ihrer Familie ohnehin eine besondere Rolle, da beide Elternteile beruflich bei den Bochumer Symphonikern musizieren. Das Vorlesen ist seit Anbeginn und noch immer ein Familienritual. „Mittlerweile machen wir es schon mal so, dass Jördis vorliest, wenn ich zu müde bin“, sagt ihre Mutter Martina Overlöper. Auch das Vorlesen für kleinere Cousins und Cousinen bringt Jördis Spaß.

Vor allem aber genießt sie das stille Abtauchen „in andere Welten“. Dann formt sie wohl in Gedanken ihre Details der Geschichte, die sie beim Vorlesen so wunderbar lebendig werden lässt. Jördis mag es, wenn sie sich selbst in Figuren oder Lebenswelten wiederfindet. Und sie empfindet das Lesen als reelle Chance, ihren Sprachschatz zu erweitern: „Ich finde es schön, wenn ich in Deutsch Texte schreibe und ich dann viele Begriffe aus Büchern selbst anwenden kann.“

Mit Glück wird die NRW-Landesentscheidung am heutigen Montag auf Jördis Overlöper aus Bochum fallen.

