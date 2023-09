Freibad in Bochum: Weiteres Bad bleibt länger geöffnet

Weil das Wetter so gut ist, sind zwei Bochumer Freibäder in dieser Woche noch geöffnet.

Bochum. Gute Nachrichten für Freibad-Fans in Bochum: Anders als geplant sind in dieser Woche noch zwei Freibäder geöffnet sind. Wie es dann weitergeht.

Aufgrund des guten Wetters haben sich Wasserwelten Bochum dafür entschieden, in dieser Woche nicht nur das Freibad in Werne, sondern auch ein weiteres geöffnet zu lassen. Es handelt sich um das in Hofstede.

„Wir möchten den Bürgerinnen und Bürgern zusätzlich zum Freibad Werne ein weiteres Angebot machen und hoffen, dass dies gut angenommen wird“, heißt es von Geschäftsführer Marcus Müller.

Wie sieht es kommende Woche aus?

Wie es dann weitergeht, ist noch nicht final entschieden: Die Wasserwelten machen von der Wettervorhersagen gegen Ende der Woche abhängig, ob die Freibäder auch nächste Woche geöffnet werden können.

Besucherinnen und Besucher können sich über die aktuellen Öffnungszeiten aller Frei- und Hallenbäder der Wasserwelten auf der Homepage www.wasserwelten-bochum.de informieren.

