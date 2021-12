Gussstahl aus Bochum revolutionierte die Stahlherstellung

Bochum. 700 Jahre Bochum, Daten der Stadtgeschichte. 6. Dezember 1842: Gründung des Gussstahlwerks Mayer&Kühne. Bochums Aufstieg zur Stahlstadt beginnt.

Der Name „Bochumer Verein“ war in Bochum einst allgegenwärtig. Das Hütten- und Stahlwerk (heute Westpark) stand fast 150 Jahre für Arbeitsplätze und Bochumer Wirtschaftskraft. Der B.V., der später zu Krupp gehörte, ist heute fast vergessen, ebenso das Unternehmen, das ihm voranging. Mit der Gründung der Gussstahlfabrik Mayer & Kühne am 6. Dezember 1842 begann Bochums Geschichte als Stahlstadt.

Gussstahlfabrik entstand an der Essener Chaussee in Bochum

An der Essener Chaussee – heute Alleestraße – gründeten der Techniker Jacob Mayer und der Kaufmann Eduard Kühne eine Stahlschmelze, die anfangs Stahlbarren herstellte, die in den Sauerländer und Siegerländer Schmieden zu Werkzeugen und Scheren weiterverarbeitet wurden.

Jacob Mayer (1813-1875), Unternehmer aus Bochum, war der Erfinder des Stahlformgusses. Foto: Stadt Bochum

Mayer entwickelte sein neuartiges Gussverfahren weiter, sodass die Werkstücke bereits durch die Gussform ihre Endgestalt und -festigkeit erhielten und nicht erst durch das Schmieden des Halbzeugs. Die Erfindung dieses „Bochumer Formgusses“ bedeutete für die Stahlindustrie einen technischen Sprung. Sie ermöglichte die Herstellung komplexer Formen und Strukturen, etwa Zahnräder, die mit den bis dahin üblichen Produktionsverfahren unerreichbar geblieben waren.

Glocken aus Bochum für die ganze Welt

Bereits ab 1847 produzierte Mayer & Kühne außerdem Glocken, für die der Bochumer Verein später weltberühmt wurde. Bis zur Einstellung der Produktion 1970 verließen das Bochumer Werk 38.000 Gussstahl-Glocken, darunter die Friedensglocke von Hiroshima. Die 15-Tonnen-Glocke vor dem Rathaus, produziert für die Pariser Weltausstellung 1867, legt beredtes Zeugnis ab von der großen Bochumer Industrietradition.

Um die Kapitalbasis zu verbreitern, wurde das Gussstahlwerk Mayer & Kühne 1854 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation (BVG) war geboren.