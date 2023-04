Güterwaggon im Bochumer Norden entgleist – keiner verletzt

Auf einem Gütergleis ist in Bochum ein Waggon aus der Spur geraten (Symbolbild).

Bochum. Ein Güterwaggon ist im Bochumer Norden entgleist. Niemand soll verletzt worden sein. Ein Spezialfahrzeug kam zu Hilfe.

Auf einer Güterstrecke im Bochumer Norden ist in der Nacht zu Dienstag ein Güterwaggon entgleist. Das teilte die Deutsche Bahn auf Anfrage mit. Das Unglück ereignete sich gegen 23.55 Uhr. Niemand soll verletzt worden sein

Zur Unfallursache und zu einem möglichen Sachschaden am Fahrzeug und am Gleis wurde am Dienstag nichts bekannt. Zu nennenswerten Störungen im Güterverkehr soll es nicht gekommen sein.

Polizei und Feuerwehr Bochum brauchten nicht einzugreifen

Um den Güterwaggon wieder aufs Gleis zu setzen, wurde am Dienstag ein Spezialfahrzeug besorgt, das über besondere Hubkraft verfügt.

Polizei und Feuerwehr waren nicht im Einsatz.

