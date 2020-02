Grundschul-Karneval in Altenbochum – die schönsten Fotos

32 / 33

Karneval verkehrt ist das Motto der Morgensternschule

Zahlreiche kostümierte Kinder, aber auch einige Erwachsene, ziehen über die Straßen in der Nachbarschaft der Morgensternschule am 21. Februar 2020 beim Karnevalsumzug -Karneval verkehrt- der Lina-Morgenstern-Grundschule an der Bonhoefferstraße in Bochum. Verkehrt, weil nicht die Zugteilnehmer mit Kamelle werfen, sondern die Kinder von den Zuschauern mit Bonbons beworfen werden. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

