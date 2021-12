Grundschüler begeistern mit Youtube-Video für den VfL Bochum

Bochum. Mit einem Youtube-Video eines selbst geschriebenen Liedes hat eine Grundschul-Klasse aus Bochum den VfL Bochum begeistert. Hier gibt’s das Video.

Dass dieses Projekt so weite Kreise ziehen würde, damit hatte die Klasse 2c – „die Erdmännchen“ – der Wilbergschule in Bochum nicht gerechnet, als sie für ihre Weihnachtsaufführung ein Lied über den VfL Bochum schrieb. Mit blau-weißen Weihnachtsmützen waren die Schülerinnen und Schüler um Klassenlehrer Tammo Grabowski in der Schule aufgetreten. Auf die Melodie des 2020 viral gewordenen Shanty „Wellerman“ singen die Kinder: „Hier kommt der VfL, der Holtmann, der ist superschnell. Erste Liga, wir sind, los Bochum schieß ein Tor...!“

Bochumer Grundschüler widmen dem VfL Bochum ein Lied

In der Wilbergschule ist man stolz auf die musikalischen Erdmännchen. „Bei uns macht jedes Jahr eine Klasse eine Adventsaktion. Und Tammo Grabowski macht ohnehin immer viel Musik mit den Kindern – und ist auch noch großer VfL-Fan“, sagt Schulleiterin Sabine Pischalla. Der Auftritt der 2c sei so gut angekommen, dass er eine größere Bühne bekommen sollte. Kurzerhand schnitt der Klassenlehrer ein Video zusammen und veröffentlichte es auf Youtube.

Wird „Hier kommt der VfL“ der neue Stadion-Hit? Beim Verein zeigt man sich angetan. „Das haben die Kinder klasse gemacht“, sagt Sprecher Jens Fricke. Und auch auf der Kurznachrichtenplattform Twitter gibt es Lob vom Verein: „Weltklasse“, heißt es dort. Ob das Lied – wie von einigen Fans gewünscht – demnächst mal im Ruhrstadion zu hören ist?

