Grünschnitt: Anschlussstellen auf der A40 in Bochum gesperrt

Bochum. Auf der A 40 in Bochum sind am Mittwoch (10. Mai) zwei Anschlussstellen vorübergehend geschlossen. Grund sind Mäharbeiten.

Wegen Mäharbeiten in der A 40 in Fahrtrichtung Dortmund wird am Mittwoch (10.5.) von 9 bis 11 Uhr die Anschlussstelle Bochum-Hamme gesperrt. Im Anschluss werden von 11 bis 14:30 Uhr die Abfahrt und die Auffahrt in Fahrtrichtung Essen gesperrt.

Kraftfahrer sollen andere Anschlussstellen benutzen

Das teilt die Autobahn Westfalen mit. Verkehrsteilnehmer sollten über die benachbarten Anschlussstellen ausweichen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum