Grüne Fraktion im Bochumer Rat wird von Doppelspitze geführt

Bochum. Mit einer Doppelspitze geht die grüne Fraktion in Bochum in die Ratssitzungen. Auch die FDP organisierte sich nach der Kommunalwahl im Rat neu.

Jetzt bilden sich die Fraktionen der kleineren im Rat vertretenen Parteien. Die neugewählte 19-köpfige Ratsfraktion der Grünen hat sich am Montag (2.) auf ihrer ersten Sitzung zusammen gefunden. Die neue Doppelspitze bilden jetzt Barbara Jessel (65), Pädagogin aus dem Ehrenfeld, und Sebastian Pewny (28), Geowissenschaftler aus Wattenscheid. Dieses Gespann soll die Partei, die sich nun erstmals als zweitstärkste politische Kraft in Bochum vor die CDU geschoben hat, im Rat führen.

Züleyha Ddemir soll grüne Bürgermeisterin werden

Als stellvertretende Vorsitzende wurden Ayse Balyemez (46), Sozialarbeiterin aus Hofstede, und Raphael Dittert (29), Politikwissenschaftler aus Harpen, gewählt. Für das Amt der ehrenamtlichen Bürgermeisterin nominieren die Grünen Züleyha Demir. Die 53-jährige Architektin, die bei der Stadt Gelsenkirchen arbeitet, ist bereits seit 1999 Ratsmitglied und hat sich als Sportpolitikerin profiliert.

„Besonders freue ich mich, dass wir sehr breit aufgestellt sind. In unserer Fraktion finden sich unterschiedliche Generationen sowie vielfältige fachliche und persönliche Hintergründe wieder“, erklärt Barbara Jessel. „Mit diesem Team werden wir die vielen Ziele, die wir uns gesteckt haben, um Bochum ökologisch und sozial voranzubringen, gestärkt angehen“, ergänzt Sebastian Pewny.https://www.waz.de/staedte/bochum/corona-treffen-von-rat-und-ausschuss-in-bochum-verschieben-id230816502.html

Felix Haltt führt die dreiköpfige Fraktion der FDP im Rat. Foto: FDP

Felix Haltt führt die FDP-Fraktion

Mit Beginn der neuen Ratswahlperiode hat sich auch die dreiköpfige FDP-Fraktion. Zum Fraktionsvorsitzenden wurde Felix Haltt gewählt. Seine Stellvertreter sind Luisa-Maximiliane Pischel und Léon Beck. Pischel und Beck sind neu in den Rat der Stadt Bochum eingezogen, haben in der letzten Wahlperiode aber bereits Erfahrungen als Sachkundige Bürger in verschiedenen Ratsausschüssen gesammelt. Mit einem Durchschnittsalter von 33 Jahren ist die FDP-Fraktion junger als alle anderen Ratsfraktionen und -gruppen.

„Wir werden unsere Rolle als Oppositionsfraktion auch weiterhin konstruktiv, kritisch und innovativ ausüben“, kündigte Haltt an. „Wenn Rot-Grün mit der Wettbürosteuer neue Steuern einführen will, die weder hohe Einnahmen erzielen noch die gewünschte Lenkungswirkung erreichen wird, werden wir das im Rat der Stadt Bochum ablehnen. Wenn Bochum mehr Plätze in der Kinderbetreuung bekommen soll und mehr Kitas auch Betreuung zu Randzeiten anbieten sollen, dann werden wir das konstruktiv mittragen.“

Die FDP kündigt an, vor allem auf moderne Strukturen in der Verwaltung und in der Bürgerbeteiligung zu setzen. Bochum müsse zu einem Innovationsstandort werden.

