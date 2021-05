Großstörung: Zugverkehr stark gestört – Strecke gesperrt

Bochum/Essen. Wegen eines Oberleitungsschadens im Bereich des Bahnhofs Essen-West ist aktuell der Zugverkehr in Bochum gestört. Das hat enorme Auswirkungen.

Massive Auswirkungen auf den Zugverkehr in Bochum hat ein Oberleitungsschaden bei der Deutschen Bahn. Züge müssen umgeleitet werden, kommen verspätet oder fallen komplett aus.

Schaden wird analysiert

Wie Bahnsprecher Dirk Pohlmann bestätigt, sei im Bereich des Bahnhofs Essen-West eine Oberleitung gerissen. „Noch steht das Ausmaß des Schadens und auch die Ursache nicht fest“, so Pohlmann. Derzeit würde die Situation analysiert.

Genaue Infos sollen folgen

Im Bereich des Bochumer Hauptbahnhofs wird auf Hinweistafeln auf eine „Großstörung“ hingewiesen. Wortlaut: „Eine Oberleitungsstörung beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Essen Hbf und Essen West. Der Streckenabschnitt ist zur Zeit gesperrt.“

Weiter heißt es in der Info: „Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten zunächst. In der Folge kommt es zu Verspätungen und wahrscheinlich zu Teilausfällen. Kurzfristig kann es zu Änderungen im Zuglauf kommen. Bitte prüfen Sie ihre Reiseverbindung kurz vor Abfahrt des Zuges. Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen leider noch nicht vor.“

Nach Mitteilung des Bahnsprechers seien sowohl der S-Bahn-Verkehr etwa mit der zentralen Linie S 1 aber auch Regional- und Fernverkehrsverbindungen betroffen.

