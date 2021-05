Störung behoben - weiterhin Verzögerungen im Zugverkehr

Ruhrgebiet. Wegen eines Oberleitungsschadens am Bahnhof Essen-West war der Zugverkehr im ganzen Ruhrgebiet von Mittwochvormittag bis in die Nacht gestört.

Ein schwerer Oberleitungsschaden hat am Mittwoch den Zugverkehr im Ruhrgebiet massiv gestört. Züge mussten umgeleitet werden, kamen verspätet oder fielen komplett aus. Erst in der Naht zu Donnerstag meldete die Deutsche Bahn, dass die Störung behoben sei. Es könne aber auch im morgendlichen Berufsverkehr noch vereinzelt zu Störungen kommen, teilte die Bahn mit.

Nach Angaben der Bahn riss ein ICE aus bisher ungeklärter Ursache am Mittwochvormittag (26. Mai) die Oberleitung in Höhe des Bahnhofs Essen-West ab. Dutzende Reisende mussten von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem ICE und einer S-Bahn über die Gleise evakuiert werden.

Streckensperrung fast bis Mitternacht

Um 23.30 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben, teilte die Bahn via Twitter mit. Wie Bahnsprecher Dirk Pohlmann erklärte, stand die Ursache des Schadens am Mittwoch noch nicht fest: „Als Ursache kommt ein defekter Stromabnehmer oder aber ein Kurzschluss durch Vogelflug infrage“, sagte er.

Am Nachmittag war der S-Bahnzug abgeschleppt worden. Die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Dortmund war zum Teil gesperrt, Züge wurden umgeleitet. Alle ICE zwischen Düsseldorf und Essen, die in Essen Hbf beginnen bzw. enden, fielen in beiden Fahrtrichtungen zwischen Düsseldorf Hbf und Essen Hbf aus.

Berufspendler stark betroffen

Die Halte Duisburg Hbf und Essen Hbf entfielen. Zum Teil wurde ein Pendelverkehr eingesetzt. Aufgrund der Schwere des Schadens werde, so die Bahn, die Reparatur wohl bis in die Nachtstunden dauern, hieß es am Nachmittag. Außer der Oberleitung sei auch das sogenannte Tragwerk beschädigt. Durch die Sperrung waren vor allem Tausende Pendler betroffen, die auf diese Hauptverkehrsader des Bahnverkehrs im Revier angewiesen sind.

Genaue Infos sollen folgen

Im Bereich des Bochumer Hauptbahnhofs wurde auf Hinweistafeln auf eine „Großstörung“ hingewiesen. Wortlaut: „Eine Oberleitungsstörung beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Essen Hbf und Essen West. Der Streckenabschnitt ist zur Zeit gesperrt.“

Weiter hieß es in der Info: „Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten zunächst. In der Folge kommt es zu Verspätungen und wahrscheinlich zu Teilausfällen. Kurzfristig kann es zu Änderungen im Zuglauf kommen. Bitte prüfen Sie ihre Reiseverbindung kurz vor Abfahrt des Zuges. Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen leider noch nicht vor.“ Auf der Homepage der Deutschen Bahn wurde von einer Sperrung bis in die Nacht ausgegangen. Das Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung, versicherte die Bahn.



