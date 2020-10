Großhochzeit als Infektionsherd: Suche nach Kontakten läuft

Wenigstens eine gute Nachricht hat Stadtsprecher Peter van Dyk am Samstag, 24. Oktober, mitzuteilen: Im Zusammenhang mit der neu eingerichteten 23-Uhr-Sperrstunde gab es im aktuellen Corona-Lagebericht von Freitagabend keine Probleme zu vermelden. Aber das war schon die einzige positive Entwicklung.

Am Wochenende werden Urlaubsrückkehrer erwartet, die oft aus einem Risikogebiet kommen – es gibt ja bekanntlich nur noch wenige Länder oder Regionen, in denen der Inzidenzwert nicht auf über 50 emporgeschnellt ist. Nach geltender Regelung müssen sich diese Menschen unmittelbar in häuslicher Quarantäne begeben.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Bochum 2157 (+53) Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus nachgewiesen. Mittlerweile gelten 1551 (+13) Personen als genesen. 577 Menschen (+40) sind aktuell an Covid-19 erkrankt. Unverändert ist die Zahl der Todesfälle. 25 Menschen starben an und weitere vier Personen mit dem Corona-Virus. 36 Personen werden in Krankenhäusern behandelt, davon elf auf Intensivstationen.

Inzidenzwert kletterte auf jetzt 116,6

Der Inzidenzwert kletterte weiter auf 116,6 (Samstag, 24 Oktober). Stadtsprecher Peter van Dyk berichtet, dass es dem Gesundheitsamt gelungen ist, eine vor zehn Tagen in Dortmund gefeierte Großhochzeit mit vielen Gästen als einen Hotspot zu identifizieren. „Allein 26 Neu-Infektionen der letzten Tage lassen sich auf diese Feier zurückführen. Dabei sind noch längst nicht alle Kontakte identifiziert.“ Es sei durchaus möglich, dass sich weitere Bochumer dort angesteckt hätten. Die Suche nach Gästen dieser Hochzeit und deren Kontaktpersonen sei noch nicht abgeschlossen.

18 Menschen aus Krankenhausumfeld infiziert

Als ein weiterer Brennpunkt für das Infektionsgeschehen rücken die Krankenhäuser wieder ins Blickfeld. Es gibt 18 Personen – Mitarbeiter und Patienten – aus vier Bochumer Kliniken, die aktuell positiv auf das Virus getestet worden sind. „Zum Glück werden viele dieser Infektionen nicht in die Krankenhäuser zurückgetragen, weil die Mitarbeiter die Regeln genau kennen und bei leisesten Symptomen zu Hause bleiben“, so Peter van Dyk. Auch am Ende der Herbstferien lassen sich Infektionen auf vier Schulen im Stadtgebiet zurückverfolgen.

