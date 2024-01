Auch Kinder - hier an der Stiepeler Straße - nahmen 2023 am Bochumer Stadtputz teil.

Umwelt Großer Stadtputz in Bochum: Die Anmeldung ist gestartet

Bochum Erneut sind alle Bochumer aufgerufen, an der jährlichen Müllsammelaktion teilzunehmen. Ziel ist, Abfall aus der Natur zu entfernen.

Der Frühjahrs-Stadtputz in Bochum steht wieder an. Gruppen und Einzelpersonen aus Bochum können sich derzeit für den großen Aufräumtag anmelden. Am Samstag, 20. April, haben alle Bürger erneut die Möglichkeit, aktiv zu werden und gemeinsam ihre Stadt aufzuräumen.

Alle Bochumer Bürger können teilnehmen

Der Umweltservice Bochum (USB) organisiert und koordiniert die Aktion und kümmert sich um die gesamte Abwicklung des Frühjahrs-Stadtputzes. Im Vorjahr machten sich trotz des schlechten Wetters mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg, um Bochum von Abfällen zu befreien.

USB organisiert Aktion in Bochum

Der USB organisiert den Frühjahrs-Stadtputz und hat die Anmeldeseite geöffnet (www.usb-bochum.de/stadtputz). Die Teilnahme ist nur durch direkte Anmeldung beim USB für Gruppen oder Einzelpersonen möglich. Wie üblich können sich Kitas und Schulen für Aktionen eintragen.

Auch Gruppen sind in Bochum aufgerufen

USB-Geschäftsführer Thorsten Zisowski freut sich ebenfalls auf den Frühjahrs-Stadtputz: „Wir sorgen mit unserer Mannschaft für die Koordination der Sammelgruppen und kümmern uns um die Abholung der gesammelten Abfälle. Ich freue mich darauf, viele tatkräftige Helferinnen und Helfer am 20. April zu sehen.“

Der erste Frühjahrs-Stadtputz mobilisierte 2019 mehr als 8000 Freiwillige, weit über 10.000 waren 2020 bereits gemeldet, bevor die Veranstaltung wegen Corona abgesagt werden musste. Bei der Neuauflage 2023 waren 10.145 Freiwillige registriert. Gemeinsam sammelten sie etwa 30 Tonnen Abfall. Für die Einsammlung der Abfälle waren 25 Fahrzeuge vom USB sowie drei weitere von Stadtwerken und dem Technischen Betrieb der Stadt Bochum und der USB-Umweltbrummi bis in die Abendstunden unterwegs. Insgesamt waren 450 verschiedene Abholorte in der Stadt geplant. Gesammelt werden darf auf öffentlichen Flächen innerhalb der Stadt Bochum, Privatgrundstücke sind tabu.

Material in Bochum wird gestellt

Im April haben bereits die Nist- und Brutzeiten einiger Vogelarten begonnen. Bei der Sammelaktion ist dabei unbedingt auf den Vogelschutz zu achten. Ein Eindringen ins Gebüsch sei zu vermeiden, nur auf und an den Wegen wird gesammelt. Die Teilnehmenden erhalten Greifzangen, Handschuhe, Abfallsäcke und ggf. Warnwesten. Sollte noch Material der vergangenen Aktion vorhanden sein, könne dies gerne wiederverwendet werden. Im Anschluss sind alle Helfenden zur Abschlussveranstaltung mit Musik, Speisen und Getränken auf dem Rathausvorplatz eingeladen.

Anmeldungen für den Stadtputz unter www.usb-bochum.de/stadtputz. Weitere Infos beim USB unter der Servicenummer 0800 333 62 88.

