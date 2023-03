Großer Sauna-Check: Hier kommt Bochum ins Schwitzen

Drei städtische Hallenbäder in Bochum bieten auch eine Sauna. Alternativ können Bochumer auch in der Meditherme, im Freizeitbad Heveney und im „Lago“ in Herne schwitzen. Wir haben alle Saunen getestet.

Bochum. Wir haben das Sauna-Angebot in Bochum-Hofstede, Langendreer und Linden sowie Meditherme, Lago und Heveney getestet. Die Unterschiede sind groß.

Deutschland schwitzt: Laut einer Studie des Deutschen Wellnessverbandes besuchen jährlich 25 Millionen Menschen eine Sauna. Das entspricht etwa 30 Prozent der Bevölkerung. Männer und Frauen sind gleichauf. Da mutet es erstaunlich an, dass das Angebot in Bochum vergleichsweise überschaubar ist.

Die drei städtischen Hallenbäder der Wasserwelten Bochum in Hofstede, Langendreer und Linden verfügen zwar über Saunen. Deren Betriebszeiten sind seit Corona aber eingeschränkt – was zu massiven Protesten von Stammbesuchern führte. Seitdem die Wasserwelten als Bad-Betreiber die Zeiten neu geregelt hat, haben sich die Wogen geglättet.

Sauna in Bochum: Manch einer fährt auch in die Nachbarstadt

Denn: Alternativen sind rar. Als einziger Wellness-Tempel in Bochum ist die Meditherme am Ruhrpark eine feste Größe. Tausende Sauna-Freunde zieht’s zudem in die Nachbarschaft: ins Freizeitbad Heveney in Witten und ins Lago in Herne.

Die Meditherme ist in Bochum eine feste Größe in der Wellness- und Sauna-Landschaft. Foto: Jürgen Stahl / WAZ

Die WAZ hat alle sechs Anlagen getestet: anonym, ohne dass die Betreiber zuvor davon wussten. So entstand ein möglichst authentisches Bild der Sauna-Landschaft in Bochum und Umgebung, das wir hier zusammenfassen; alle Infos für Besucher inklusive. Viel Spaß beim Lesen – und weiterhin frohes Schwitzen!

Sauna in Bochum im Test: Hier gibt’s alle Details

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum