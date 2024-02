Die Feuerwehr Bochum wurde am Mittwochmorgen (7. Februar) zu einem Einsatz an der Bergener Straße gerufen. Eine Maschine in einer Scheune hatte gequalmt.

Qualmende Maschine Großer Einsatz der Feuerwehr an Bergener Straße in Bochum

Bochum Eine qualmende Maschine in einem landwirtschaftlichen Betrieb hat am Mittwoch für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Die Straße wurde gesperrt.

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ist die Feuerwehr am Mittwochmorgen (7. Februar) zum Hof Bergen an der Bergener Straße in Bochum geeilt. Eine Maschine, die auf einem Anhänger in einer Scheune stand, hatte gequalmt, so die Feuerwehr.

Diese Texte haben viele Menschen interessiert

Einsatz der Feuerwehr an der Bergener Straße in Bochum: Keine Verletzten

Gegen 10.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem landwirtschaftlichen Betrieb gerufen. Der rauchende Anhänger wurde aus dem Gebäude gezogen. Es entstand kein Gebäudeschaden und niemand wurde verletzt. Die Polizei sperrte die Bergener Straße. Nach etwa 20 Minuten war der Einsatz beendet.

Während des Einsatzes der Feuerwehr musste die Bergener Straße in Bochum gesperrt werden. Foto: Justin Brosch / ANC-NEWS

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum