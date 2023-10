Die Polizei ist mit starken Kräften an einer Gesamtschule und einer Grundschule in Bochum im Einsatz.

Polizeieinsatz Großeinsatz an Bochumer Schulkomplex: Gebäude geräumt

Bochum. Die Polizei hat zwei Bochumer Schulen geräumt. Es gab einen Alarm. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte erschienen. Am Mittag gab es Entwarnung.

Direkt zum Schulbeginn nach den Herbstferien gab es am Montagvormittag einen Großeinsatz an der Feldsieper Straße/Ecke Hofsteder Straße in Bochum. Gegen Mittag wurde aber Entwarnung gegeben. Der Einsatz wird nach und nach zurückgefahren.

„Aufgrund einer Gefahrenlage ist die Polizei aktuell mit starken Kräften an der Gesamtschule Bochum-Mitte vor Ort. Wir klären die Situation. Bitte meiden sie den Bereich großräumig“, meldete die Polizei um 10.39 Uhr. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) waren gegen 9.30 Uhr mit schweren Waffen auf dem Gelände erschienen. Sogar ein gepanzertes Polizeifahrzeug fuhr zur Schule, die großräumig abgesperrt wurde.

Es soll einen verdächtigen Knall in der Bochumer Schule gegeben haben

Zur Grund des Einsatzes hält sich die Polizei noch immer sehr bedeckt. Die Schule mitsamt den Klassenräumen wurde durchsucht. Es bestehe „aktuell keine Gefahr“, sagte eine Sprecherin der Dortmunder Polizei, die den Einsatz leitet. Nach WAZ-Informationen soll es einen verdächtigen Knall gegeben haben. Das hat sich später aber nicht bestätigt. Die Schulleitung teilte auf ihrer Internetseite aber mit, dass „ein Alarm ausgelöst“ worden sei.

Nach der ersten Pause wurden sowohl die Gesamtschule als auch eine benachbarte Grundschule komplett geräumt worden. Die Schüler wurden nach Hause geschickt. Der Unterricht wurde nicht wieder aufgenommen.

