Bochum/Witten/Hattingen. Mit einem Großeinsatz am Kemnader See hat die Polizei ihre Suche nach Anita S. intensiviert. Die 35-Jährige wird seit zwei Wochen vermisst.

Mit einer groß angelegten Aktion am Kemnader See sucht die Polizei seit Freitagmorgen nach Anita S. Die 35-Jährige aus Günnigfeld wird seit knapp zwei Wochen vermisst.

Eine Hundertschaft der Polizei sucht derzeit beide Ufer des Stausees auf Bochumer und Wittener Stadtgebiet ab. Vier Leichenspürhunde und vier Pferde unterstützen die Suche am und auf dem Wasser. „Es wird angenommen, dass sich Anita S. vor ihrem Verschwinden in diesem Bereich aufgehalten haben könnte“, berichtet die Polizei, die gleichfalls am Morgen ein neues Foto der Vermissten veröffentlichte.

Dieses aktuelle Foto von Anita S. veröffentlichte die Polizei am Freitagmorgen. Foto: Polizei Bochum

Von Günnigfelderin fehlt seit dem 7. Dezember jede Spur

Am 7. Dezember, ein Samstag, hatte ihre Familie das letzte Mal etwas von Anita S. gehört. Sie ist alleinstehend. Die Polizei suchte bereits mit Fahndungsplakaten nach ihr, die sie im Bereich zwischen Bochum-Stiepel und Witten-Herbede und -Vormholz aufhängte. Dort wurde sie zuletzt gesehen. Auch ein Hubschrauber war bereits im Einsatz.

In den frühen Abendstunden gegen 17.30 Uhr hatte die junge Frau mit ihrer Mutter telefoniert, danach weiß man nicht mehr, wo sie geblieben ist. Auch an ihrer Arbeitsstelle erschien sie nicht mehr. Die Gesuchte geht entgegen jeder Gewohnheit auch nicht mehr an ihr Handy. Hinweise auf eine Eigengefährdung (Suizidgedanken, gesundheitliche Probleme) lägen nicht vor. Die Polizei hält deshalb einen Unglücksfall oder ein Verbrechen nicht für ausgeschlossen.

Vermisste trägt Blumen-Tattoo am Oberarm

Anita S. ist 1,60 Meter groß und rund 60 Kilogramm schwer, hat lange, bis zum Gesäß reichende rotblonde Haare und ein Tattoo (große Blume) am rechten Oberarm. Sie war mit einem schwarzen Parka, einer karierten Bluse, einer schwarzen Jeanshose sowie Sneakern bekleidet und führte eine kleine schwarze Sporttasche der Marke „Nike“ mit.

Das Bochumer Kommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) bittet dringend unter den Rufnummern 0234/909 4120 sowie -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.