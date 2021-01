Große Online-Messe: Hochschulstandort Bochum kennenlernen

Wer Bochum als Hochschulstadt kennenlernen will, kann eine große Online-Messe besuchen. Es gibt Schnuppervorlesungen und Live-Veranstaltungen, organisiert vom Hochschul-Verbund Univercity.

Im Lockdown die Hochschulstadt erkunden? Endlich den passenden Studiengang finden? Das ist jetzt möglich mit einer virtuellen Messe zur Studienorientierung in Bochum. In 3D ist ein interaktiver Schauplatz für mehr als 250 Studiengänge entstanden, teilt der Hochschul-Verbund Univercity mit.

Das Orientierungs-Tool für Schüler, Eltern und Lehrer kann mit dem Handy, per Tablet oder am PC genutzt werden. Kostenfrei und ohne Anmeldung. Wer die Messe erkundet, bekommt ganz besondere Einblicke in den Studienalltag. Während im virtuellen Hörsaal Schnuppervorlesungen laufen, gibt es auch im Vortragsbereich und auf der Messefläche allerhand zu entdecken und auszuprobieren.

Studienorientierung in Bochum von zu Hause aus

Hinter den Kulissen des Hochschulverbunds Univercity Bochum arbeiten alle zusammen. Insgesamt sieben Hochschulen zeigen, was sie zu bieten haben: EBZ Business School, Evangelische Hochschule RWL, Hochschule Bochum, Folkwang Universität der Künste, Hochschule für Gesundheit, Ruhr-Universität Bochum sowie Technische Hochschule Georg Agricola. Außerdem präsentieren sich die Agentur für Arbeit, das Akademische Förderungswerk, der Hochschulsport Bochum, das NRW Talentscouting und die Sparkasse Bochum.

Messebesucher können sich in unterschiedliche Formate schalten: Kurz-Vorträge, persönliche Beratungen, Erfahrungsberichte von Studierenden, Workshops oder Probeseminare. An allen Messeständen werden Fragen direkt per Chat beantwortet.

Alternative zum traditionellen Bochumer Hochschultag

Bisher gab es traditionell den Bochumer Hochschultag. Das Messeformat mit vielen Schnuppervorlesungen hat im vergangenen Jahr bereits zum neunten Mal stattgefunden.

"4Days4Future" findet in Rahmen der Wochen der Studienorientierung in NRW vom 18. Januar bis 5. Februar statt. Die virtuelle Messefläche steht auch nach den Thementagen langfristig hier zur Verfügung (externer Link).

Geplant ist auch ein virtuelles Live-Programm an folgenden Tagen:

♦ 26. Januar: Allgemeine Studienberatung, Studienfinanzierung und Lernen im Studium

♦ 28. Januar: Gesundheit, Soziales, Psychologie und Nachhaltigkeit

♦ 2. Februar: Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik, Wirtschaft, Recht und Immobilien

♦ 4. Februar: Lehramt, Schauspiel, Geisteswissenschaften und Sprachen

