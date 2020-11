Großbaustelle an der Poststraße in Bochum ist beendet

Bochum-Hofstede. Über zwei Jahre wurden an der Poststraße Kanal und Fahrbahn erneuert. Neun Monate dauerte allein der Bau des neuen Kreisverkehrs in Bochum.

Nach über zweijähriger Bauphase ist die Großbaustelle an der Poststraße in Bochum nun beendet. Die Poststraße und der Kreisverkehr sind für den Verkehr freigegeben. Rund neun Monaten dauerte der Bau des Kreisverkehrs an der Kreuzung Poststraße / Hofsteder Straße.

Gute Koordination und nicht zuletzt das schnelle Arbeiten der beteiligten Firmen sowie die guten Witterungsbedingungen haben die Bauzeit um rund vier Wochen verkürzt, erklärt die Stadt Bochum.

Stadt Bochum investiert 1,5 Millionen Euro in Kanal- und Straßenbau

Neben dem Bau des Kreisverkehrs mit seinen Fußgängerüberwegen erfolgte die Kanalerneuerung auf einer Länge von 245 Metern und die niederflurgerechte Gestaltung von zwei Bushaltestellen. Der Ausbau der Poststraße zwischen Dorstener Straße und Hofsteder Straße ist mit dem Bau des Kreisverkehrs abgeschlossen. Für diesen Abschnitt wurden für den Straßen- und Kanalbau rund 1,6 Millionen Euro investiert. Neben umfangreichen Kanalarbeiten wurde ein lärmoptimierter Asphalt aufgedeckt, der Bordstein neu gepflastert.

Stadtwerke legten schon 2017 los

„Eine große städtebauliche Verbesserung für unseren Stadtteil“, so Martina Schnell, Hofsteder SPD-Ratsmitglied. Insgesamt dauerten die Arbeiten auf der Poststraße sogar schon seit September 2017. Damals hatten die Stadtwerke begonnen, Versorgungsleitungen zu erneuern.

Sie erklärt: Wie die Verwaltung auf Anfrage der SPD-Fraktion im Bezirk Mitte nun ferner mitgeteilt habe, werde die Poststraße nach Abschluss der Bauarbeiten durch den USB auf der gesamten Länge gereinigt. Dann sollten auch der Staub und der Dreck der Baustelle verschwinden.

Mit dem Abschluss der Bauarbeiten der Stadt Bochum seien die Arbeiten der Stadtwerke Arbeit noch nicht ganz beendet. Die Stadtwerke hätten bereits mit weiteren Arbeiten an den Versorgungsleitungen auf der Poststraße in Richtung Herner Straße begonnen. Diese würden die Stadtwerke auch in den kommenden Monaten noch weiter fortführen.

