Grönemeyer: Es gibt noch Karten – aber wohl nicht mehr lange

In der Tourist-Info in Bochum startete am Samstagmorgen der stationäre Vorverkauf für das Grönemeyer-Zusatzkonzert am 17. Juni 2024. Die wenigen Fans, die ihr Glück probierten, ergatterten Restkarten.

Bochum. Grönemeyer und keine Ende: Auch die Karten für das dritte Zusatzkonzert 2024 in Bochum sind begehrt. Das ist die Lage am Samstagvormittag.

Zum Start des stationären Vorverkaufs für das Herbert-Grönemeyer-Konzert am 17. Juni 2024 verfügt die Bochum Marketing GmbH am Samstag über „einige wenige Restkarten“. Allerdings dürfte das Kontingent womöglich noch heute zur Neige gehen.

Die Grönemeyer-Festspiele zum 40. Geburtstag des „4630 Bochum“-Albums im nächsten Jahr stoßen auf riesiges Interesse. Vier Konzerte gibt „Herbie“ im Sommer 2024 im Ruhrstadion. Insgesamt werden rund 100.000 Fans an der Castroper Straße dabei sein.

Grönemeyer in Bochum: Restkarten am Samstagmorgen

Wer geglaubt hatte, beim kürzlich verkündeten dritten Zusatzkonzert werde sich der rasant gestartete Vorverkauf gemächlicher gestalten, sieht sich getäuscht. Auch die Tickets für den 17. Juni sind heiß begehrt. Der Online-Verkauf war am Freitagmorgen gestartet. Erneut setzte ein Run auf die Internet-Buchungen ein. Es erschien fraglich, ob am Samstag ab 10 Uhr in den Vorverkaufsstellen noch Karten erhältlich sein würden.

Waren sie – wenn auch in geringer Stückzahl. Einige wenige freie Tribünen- und Stehplätze ploppten am Morgen auf den Bildschirmen der BO-Marketing-Mitarbeiter an der Huestraße auf. Sie reichten für die lediglich acht Grönemeyer-Fans, die schon vor 10 Uhr vor der Tourist-Info an der Huestraße gewartet hatten. „Ich bin happy!“, strahlte eine Bochumerin.

Wie lange es sowohl online auf Eventim als auch bei BO-Marketing noch Tickets gibt, ist offen. Womöglich könnte es noch am Samstag heißen: Nach dem 12., 13. und 15. Juni geht auch für den 17. Juni 2024 nichts mehr.

