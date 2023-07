Grönemeyer: Bochum-Vorverkauf läuft – Geduldsprobe für Fans

Herbert Grönemeyer, hier beim Tourauftakt in diesem Jahr in Kiel. kehrt 2024 nach Bochum zurück: Im Ruhrstadion gibt er ein Konzert zum 40. Geburtstag seines Erfolgsalbums „4630“.

Bochum. Für Herbert Grönemeyers „4630“-Jubiläums-Konzert im Juni 2024 in Bochum läuft der exklusive Vorverkauf. Viele Fans werden zum Start enttäuscht.

Herbert Grönemeyer kommt 2024 wieder für ein Konzert nach Bochum! Es war die Nachricht des Mittwochs – zum 40. Geburtstag seines Erfolgsalbums „4630“ kehrt Grönemeyer in die Stadt zurück, in der er aufgewachsen ist und der er mit Postleitzahl im Plattentitel und Bochum-Hymne ein Denkmal gesetzt hat. Ein Konzert im Vonovia-Ruhrstadion ist angekündigt, am 12. Juni 2024 soll es an der Castroper Straße steigen. Am Donnerstag (6. Juli) um 11 Uhr hat Eventim den exklusiven Vorverkauf gestartet.

Man darf diejenigen, die pünktlich um 11 Uhr vor der Eventim-Seite lauerten, vermutlich in zwei Gruppen einteilen: Die Glücklichen, die wenige Minuten später in den sozialen Medien verkündeten: „Hab Karten, yeah!“ Und die Frustrierten: die es zwar durch den virtuellen Warteraum geschafft haben, dann aber – wenn überhaupt – nur zwischen Ticketauswahl und Fehlermeldungen hin- und herwechseln konnten.

Grönemeyer-VVK läuft: „Zurzeit leider vergriffen“

„Zurzeit sind in der gewählten Kategorie leider alle Tickets vergriffen“, steht schon um kurz nach 11 Uhr im kleinen Fenster, das sich beim Kaufversuch öffnet. Häufig würden Tickets reserviert, ohne dass der Kauf abgeschlossen wird, heißt es weiter zur Erklärung. Diese Tickets erschienen sofort nach Ablauf der Reservierungszeit wieder im Webshop. „Es kann sich also lohnen, nach kurzer Zeit eine erneute Anfrage zu stellen.“

Wie viele Tickets fürs Grönemeyer-Gastspiel in Bochum in den exklusiven Online-Vorverkauf gehen, ob noch ein Kontingent für den „normalen“ Vorverkaufsstart am Samstag (8. Juli) zurückgehalten sind und wie viele Karten insgesamt fürs Ruhrstadion verkauft werden können – dazu gab es zunächst keine Angaben.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum