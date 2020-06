Grillfleisch geklaut - Ladendetektive überwältigen Bochumer

Grillfleisch wollte ein 34-jähriger Bochumer in einem Discounter in Bochum erbeuten. Das ging aber schief.

Bochum. Ein 34-jähriger Bochumer ist nach dem Diebstahl von Grillfleisch gefasst worden. Ladendetektive überwältigten ihn. Einer wurde verletzt.

Nach dem Diebstahl von Grillfleisch in einem Discounter in Bochum-Weitmar haben Ladendetektive einen 34-jähriger Tatverdächtigen aus Bochum gefasst.

Laut Polzei hatte der Mann am vorigen Freitag gegen 15.10 Uhr den Laden an der Markstraße 416 betreten und ein Paket Grillfleisch in denn Rucksack gesteckt. Ohne zu bezahlen ging er an der Kasse vorbei, wurde dann aber sofort von zwei Ladendetektiven angesprochen.

Detektiv in Bochum erlitt Schürfwunden

Der 34-Jährige schlug um sich und versuchte zu flüchten. Außerhalb des Ladens brachten die Detektive ihn zu Boden und riefen den Polizeinotruf 110. Einer der Detektive trug leichte Schürfverletzungen davon, alle übrigen Beteiligten blieben unverletzt.

Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.