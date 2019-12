Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gratisfahrtag am 21. Dezember

Wer das Netz 2020 testen will, kann das am Gratisfahrtag am Samstag, 21. Dezember. Die Mitfahrt in allen Bahn- und Buslinien im Bochumer Stadtgebiet – inklusive RB, RE und S-Bahnen – ist dann kostenlos.

Wer wissen will, ob sich seine gewohnte Verbindung ändert, kann sich auf mehreren Wegen informieren: in den Kundencentern der Bogestra an der Universitätsstraße und im Hauptbahnhof, im Internet und natürlich direkt vor Ort.