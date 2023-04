Gratis Trinkwasser in Bochum: Hier stehen die Wasserspender

Bochum. In Bochum wurden die öffentlichen Trinkwasserbrunnen von den Stadtwerken wieder aktiviert. Wo die Wasserspender im Stadtgebiet stehen.

Neun öffentliche Trinkwasserbrunnen wurden durch die Stadtwerke Bochum wieder in Betrieb genommen. Bochumerinnen und Bochumer können bis zum Herbst ihren Durst an den Wasserspendern stillen, die alle an zentralen Orten in den Stadtteilen aufgestellt sind, wie die Stadtwerke Bochum mitteilen.

In der Innenstadt an der Schmechtingwiese (Freiligrathstraße), am Wattenscheider Rathaus, in Grumme an der Heckertstraße, im Tierpark Bochum, am Riemker Markt, in Ehrenfeld am William-Shakespeare-Platz, in der Fußgängerzone der Alten Bahnhofstraße in Langendreer, am Klosterhof in Stiepel und an der Hattinger Straße/Dr.-C.-Otto-Straße in Linden/Dahlhausen stehen die Trinkwasserbrunnen den Bochumerinnen und Bochumern zur Verfügung. Zusätzlich sollen in den kommenden Wochen vier mobile Wasserspender in den Innenstädten von Bochum und Wattenscheid aufgestellt werden.

Bochumer Trinkwasser wird regelmäßig kontrolliert

„Die Wasserqualität ist einwandfrei und für Jung und Alt gleichermaßen ohne Einschränkungen genießbar“ erklärt Stadtwerke-Sprecher Jascha Dröge. Die Brunnen seien vor der Inbetriebnahme gereinigt und das Wasser geprüft worden. Auch in Zukunft soll es regelmäßige Reinigungen und Kontrollen geben.

