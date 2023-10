Am Bahnhof Ehrenfeld gibt’s viele Graffiti und Schmierereien. Jetzt wurden zwei Sprayer kurz nach ihrer Tat erwischt.

Sachbeschädigung Graffiti am S-Bahnhof Ehrenfeld: Polizei schnappt Männer

Bochum-Ehrenfeld. Die Farbe am S-Bahnhof war noch frisch, die Männer noch nicht weit gekommen: Die Polizei Bochum hat zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer gefasst.

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei Bochum in der Nacht zu Montag zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer in der Nähe des S-Bahnhofs Ehrenfeld festgenommen. Laut Polizeibericht wurden die Beamten gegen 3.15 Uhr zum Haltepunkt an der Bessemer Straße gerufen.

Auch interessant: Graffiti in Bochum: So viel kostet die Entfernung jedes Jahr

Dort sahen die Polizisten am Auf-/Abgang zu den Bahnsteigen ein frisches, zweieinhalb mal zwei Meter großes Graffiti. Es habe sich dabei um Buchstaben ohne weitere Bezüge gehandelt, heißt es.

In der Nähe des Bahnhofs stellten die Beamten zwei Männer, 22 und 25 Jahre alt. Die beiden Bochumer hätten Sprühdosen bei sich gehabt, die farblich zu den Schmierereien passten. Sie wurden vorläufig festgenommen. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige zu; die Kripo ermittelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum