Einige Kirchengemeinden in Bochum feiern wieder Präsenz-Gottesdienste, andere nicht. Hier ein Foto von der Trauerfeier für Pastor Gerhard Lenski am 12. Februar 2021 in der St.-Marien-Kirche in Bochum-Langendreer. Zu diesem traurigen Anlass wurde damals eine Ausnahme gemacht.