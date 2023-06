Google Street View: Neue Fotos – was Bochumer wissen müssen

Autos mit Kamera auf dem Dach sind aktuell in Deutschland unterwegs – auch in Bochum. Google aktualisiert die Straßenbilder bei Street View. (Symbolbild)

Bochum. Kameraautos sind in deutschen Städten unterwegs. Auch in Bochum macht Google neue Straßenfotos für Street View. Was Bürger jetzt wissen müssen.

Wer aufmerksam durch die Straßen geht, könnte in nächster Zeit beobachten, wie ein Auto mit Kamera auf dem Dach durch Bochum fährt. Das US-amerikanische Unternehmen Google hat angekündigt, neue Bilder für den Straßenpanorama-Dienst Street View in deutschen Städten und Landkreisen aufzunehmen – auch in Bochum. Wer nicht möchte, dass das eigene Haus bei Street View zu sehen ist, hat das Recht, die Ansicht unkenntlich zu machen. Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen.

Google Street View ist ein Dienst, mit dem man aus dem Karten-App „Maps“ heraus fotografische Ansichten von Straßenzügen sehen und sich in ihnen auf dem Bildschirm fortbewegen kann. In Deutschland wurde der Dienst 2010 eingeführt. Die Aufnahmen dafür stammen aus den Jahren 2008 und 2009.

Google Street View: „Die Welt verändert sich“

„Doch natürlich dreht sich die Welt weiter und verändert sich. So können Aufnahmen, die zwischen 2008 und 2009 gemacht wurden, Straßen und Gebäude von heute nicht mehr angemessen abbilden“, heißt es in einem Blog-Beitrag von Google Deutschland. Bis in den Oktober sollen die Fahrzeuge mit den Kameras auf den Dächern in Deutschland unterwegs sein. Konkrete Daten, wann genau die Fahrzeuge in Bochum unterwegs sind, hat Google nicht genannt. Ab Mitte Juli soll Street View jedoch schrittweise aktualisiert werden.

Dass Kamerafahrzeuge von Google wieder Aufnahmen in Bochum machen, sei der Stadt im Vorfeld nicht angekündigt worden, wie Sprecher Peter van Dyk auf Anfrage erklärt. „Beim Fertigen der Bilder und der Veröffentlichung muss sich das Unternehmen an die geltenden Datenschutzbestimmungen halten“, sagt er.

Fotos von Häusern, Fahrzeugen und Personen: Recht auf Unkenntlichmachung

Was das konkret bedeutet erklärt, Christine Steffen, Juristin für Verbraucherrecht der Verbraucherzentrale NRW: „Google hat zugesichert, dass auf den neuen Bildaufnahmen erkennbare KfZ-Kennzeichen und Gesichter von Personen, die als Beiwerk zu sehen sind, automatisch verpixelt werden.“ Darüber hinaus können Verbraucherinnen und Verbraucher verlangen, dass die abgebildete Person vollständig und auch das gesamte Fahrzeug durch Verpixeln unkenntlich gemacht werden. Dies müsste jedoch gesondert beantragt werden.

Es empfehle sich daher, das Kartenmaterial zu kontrollieren und zu prüfen, ob die Standard-Verpixelung bei Gesicht und Kfz-Kennzeichen ausreiche oder ob darüber hinaus das gesamte Auto oder die abgebildete Person in Gänze verpixelt werden soll, sagt die Expertin. Wer nicht möchte, dass das Haus oder die Wohnung abgebildet werden, könne ebenfalls verlangen, dass sie verpixelt werden.

Lesen Sie auch:Google Street View zeigt Bochum von 2008: Opel noch geöffnet

„Ein Widerspruch ist in diesem Fall schon jetzt, also vor der Veröffentlichung der Aufnahme möglich, kann aber auch noch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden“, sagt Steffen. Das US-Unternehmen biete dafür Widerspruchsformulare an. Außerdem gebe es die Möglichkeit, per E-Mail zu widersprechen.

Google Street View: Kamerafahrzeuge bereits 2022 unterwegs

Bereits bei den ersten Aufnahmen von Google Street View konnten Bürgerinnen und Bürger eine Veröffentlichung der Bilder ablehnen. Da es sich nun um neue Aufnahmen handelt, müsse erneut widersprochen werden.

Relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit waren die Autos von Google Street View schon im vergangenen Jahr fotografierend in Bochum unterwegs. „Es wäre wünschenswert gewesen, wenn der Anbieter bereits damals die neuen Aufnahmen angekündigt hätte. Denn nur so sind Betroffene in der Lage, zu prüfen, ob die neuen Aufnahmen in Ordnung sind oder ob eine Verpixelung gewünscht ist“, sagt die Juristin.

Nach der Veröffentlichung kann das Verpixeln des Hauses oder der Wohnung über den Link „Problem melden“ (externer Link) in Google Street View beantragt werden. Wenn die neuen Bilder schon vor der Veröffentlichung unkenntlich gemacht werden sollen, können Betroffene das Formular unter www.support.google.com/maps/contact/street_view_de_ppoo ausfüllen oder eine E-Mail an streetview_deutschland@google.com mit dem ausgefüllten Geodatenkodex-Formular (externer Link) schicken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum