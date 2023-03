Glückwünsche aus Bochum-Wiemelhausen: Ordensschwester wird 95

Über Jahrzehnte hat Schwester Eugenda die Küche im St.-Johannes-Stift in Bochum-Wiemelhausen geleitet.

Bochum-Wiemelhausen. Sie hat vor allem kulinarisch einen bleibenden Eindruck hinterlassen: Schwester Eugenda, ehemals in Bochum-Wiemelhausen aktiv, wird 95.

Ihren 95. Geburtstag feiert am 14. März Ordensschwester Eugenda. Darauf weist Karin Kuhl, die frühere Vorsitzende des Fördervereins des St.-Johannes-Stifts in Bochum-Wiemelhausen, hin. Denn dort war Eugenda als Mitglied des Ordens der „Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vincenz von Paul“ über viele Jahre aktiv. Und zwar in der Küche.

Die gelernte Köchin hatte 1966 die Küchenleitung im St.-Johannes-Stift übernommen. „Die Arbeit war nicht leicht, zumal anfangs in der Küche vielfach behinderte Menschen mitarbeiteten“, weiß Karin Kuhl. „Zur Freude der Pfarrfestbesucher hat sie über viele Jahre den köstlichen Braten für unser Pfarrfest zubereitet.“

Bis zu ihrer Verabschiedung 2015 aus Wiemelhausen habe sich Schwester Eugenda in den 49 Jahren immer wieder für die ihr anvertrauten Menschen im St.-Johannes-Stift und darüber hinaus eingesetzt, lobt Kuhl. „Während dieser Zeit hat sie auch Lehrköchinnen ausgebildet und viele der damaligen Messdiener werden sich noch gerne an das Frühstück erinnern, das sie ihnen nach der Heiligen Messe zubereitete.“

Heute lebe Schwester Eugenda im Vincenzhaus in Borchen, weiß Karin Kuhl zu berichten.

