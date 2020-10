Gleisarbeiten machen Sperrungen in Bochum-Weitmar nötig

Bochum-Weitmar. Die Bogestra setzt die Erneuerung der Schienen auf der Hattinger Straße in Bochum fort. Die Arbeiten werden in den Herbstferien durchgeführt.

Die Bogestra setzt ihre Gleissanierung, die in den Sommerferien 2018 in Weitmar-Mitte begonnen hatte, in den bevorstehenden Herbstferien fort. Los geht’s am Sonntag (11.).

Es geht auf der Hattinger Straße um den Abschnitt zwischen Haus-Nr. 257 und 285a. Erneuert werden rund 500 Meter Doppelgleis. Die Arbeiten sind für die Zeit von Sonntag, 11. Oktober, bis voraussichtlich Sonntag, 25. Oktober, vorgesehen.

Vollsperrungen in Bereich Bochum-Weitmar

Um einen schnellen und sicheren Bauablauf bei der Gleiserneuerung zu erreichen, muss ein Teil der Hattinger Straße in dieser Zeit voll gesperrt werden. Es werden Umleitungsstrecken über die Schützenstraße bzw. Wasserstraße eingerichtet. Damit genügend Sicherheits- und Arbeitsraum im Baufeld zur Verfügung steht, gilt im gesamten Baustellenbereich ein absolutes Halteverbot und eine Vollsperrung.

Die Zufahrt zu den Grundstücken für die Bewohner kann teilweise gewährleistet werden. Da es zu Behinderungen kommen kann, werden die Betroffenen gebeten, in dringenden Fällen das Fahrzeug außerhalb abzustellen. Ab der Kohlen-/Stensstraße und Knoop-/Menzelstraße bis zum Baufeld wird eine Sackgasse eingerichtet. Außerdem muss die Ein-/Ausfahrt Feuerbachstraße / Hattinger Straße komplett gesperrt werden.

Busse ersetzen die Straßenbahnen

Busse werden statt der Straßenbahnlinie 308/318 vom 12. bis zum 16. Oktober zwischen Bergmannsheil und Hattingen Mitte (S) bzw. BO-Dahlhausen (S) verkehren. Die Ersatzbusse folgen in der Regel der Strecke der Straßenbahn. Aufgrund der Gleisbaustelle müssen die Ersatzbusse auf einem Teilstück umgeleitet werden.

Für den Ersatzverkehr ergeben sich folgende Haltestellenveränderungen: Die Haltestelle Kohlenstraße wird zur den gleichnamigen Haltestelle der Linie 365 in der Stensstraße, die Haltestelle Schlosspark/Museum unter Tage zur gleichnamigen Haltestelle der Linie 354, die Haltestelle Linden Mitte in Richtung Bochum Hbf zur gleichnamigen Haltestelle der Linie 359 in der Keilstraße verlegt.

Haltestellen müssen verändert werden

Die Haltestelle Dahlhausen (S) befindet sich für den Ersatzverkehr an Bussteig 5 in der Dr.-C.-Otto-Straße . Die Haltestelle Auf dem Holte und Zentrum Augusta Linden können in Richtung Bochum Hauptbahnbf nicht angefahren werden. Die Haltestelle Hattingen Ruhrbrücke wird zur gleichnamigen Haltestelle der Linie 359, die Haltestelle Bahnhofstraße Richtung Hattingen Mitte zur Haltestelle Hattingen Bf der Linie 359 auf der Engelbertstraße, die Haltestelle Bahnhofstraße Richtung Bochum an den Fahrbahnrand der Bochumer Straße vor die Kreuzung Bahnhofstraße verlegt. Die Starthaltestelle des Ersatzverkehrs in Hattingen befindet sich an Bussteig 5 des Busbahnhofs. Für die Ersatzbusse gelten andere Abfahrtszeiten als üblicherweise für die Straßenbahnen.

Verkehrsbehinderungen durch weitere Arbeiten am Gleis

Auch an weiteren Stellen auf der Hattinger Straße und einer Stelle der Dr.-C.-Otto-Straße sind Instandhaltungsarbeiten nötig. Im Bereich Hattinger Straße 945 und 950 sowie 660 und 658 wird von Montag, 12. Oktober bis voraussichtlich Donnerstag, 15. Oktober 2020, an den Gleisen gearbeitet. Im Bereich der Baufelder muss die Verkehrsführung geändert werden.

Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Im Bereich Dr.-C.-Otto-Straße 127 wird von Montag, 12. Oktober bis voraussichtlich Mittwoch, 14. Oktober, an den Gleisen gearbeitet. Aus diesem Grund muss die Verkehrsführung geändert werden: Auf der Dr.-C.-Otto-Straße wird zwischen Oberste Keil und Am Sattelgut eine Einbahnstraße in Richtung Dahlhausen (S) eingerichtet. Der Verkehr in Richtung Bochum-Innenstadt wird über die Straße Am Sattelgut und Oberste Keil umgeleitet.

