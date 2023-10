Eheschließungen Gleichgeschlechtliche Ehen in Bochum: So viele sind es

Bochum. Anlässlich des Jahrestags des Eheöffnungsgesetzes wurden Angaben zu gleichgeschlechtlichen Ehen bekanntgegeben. So sehen diese in Bochum aus.

Im Jahr 2022 gab es 14,3 Prozent mehr gleichgeschlechtliche Eheschließungen in Nordrhein-Westfalen als im Jahr zuvor. Das berichtet der Landesbetrieb IT.NRW für Statistik und Dienstleistungen. In Bochum fallen die Zahlen ähnlich aus.

Im vergangenen Jahr haben sich in NRW „in 1274 Fällen weibliche und in 1008 Fällen männliche Paare das „Ja-Wort“ gaben“. Außerdem wurden 212 eingetragene Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt.

So viele gleichgeschlechtliche Eheschließungen gab es in Bochum

Von den insgesamt 2282 Ehen wurden 43 in Bochum geschlossen. 2021 waren es 1997 Paare gewesen; davon ebenfalls 43 in Bochum.

Die Stadt Bochum gibt an, dass es in diesem Jahr bisher 36 gleichgeschlechtliche Eheschließungen gegeben habe. Darunter 19 weibliche, 16 männliche und eine Lebenspartnerschaft, die in eine Ehe umgewandelt wurde.

Eheschließungen für gleichgeschlechtliche Paare und Umwandlungen eingetragener Lebenspartnerschaften sind in Deutschland seit 2017 möglich, so IT-NRW. Das durchschnittliche Heiratsalter von Männern in gleichgeschlechtlichen Ehen lag im Jahr 2022 bei rund 43 Jahren – das der Frauen bei rund 40 Jahren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum