Unfall Gleich drei demolierte Autos bei schwerem Unfall in Bochum

Bochum. Ein hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Nikolaustag auf der Herner Straße. Das hatte Auswirkungen auf den Feierabendverkehr-

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Abend des Nikolaustags, 6. Dezember, auf der Herner Straße in Grumme. Insgesamt drei Fahrzeuge waren darin verwickelt. Die Bilanz: Eine Verletzte und ein hoher Sachschaden an den beteiligten Pkw.

Rettungswagen im Einsatz

Eine 23-jährige Autofahrerin aus Waltrop war um kurz nach 18.30 Uhr auf der Herner Straße in Richtung Herne unterwegs. In Höhe der Hausnummer 90 fuhr sie auf den vorausfahrenden Wagen eines 41-jährigen Bochumers auf, der daraufhin auf das Autos eines 37-jährigen Marlers vor sich geschoben wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde die 23-Jährige leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die junge Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die übrigen Beteiligten blieben nach aktuellem Sachstand unverletzt. Alle drei Autos wurden beschädigt. Der Wagen der Waltroperin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Einsatzkräfte der Polizei sperrten den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.

