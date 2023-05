Glasfaser Ruhr informiert über Ausbau im Bochumer Süden

Bochum. Die Glasfaser Ruhr hat bei einem ersten Termin Interessierte in Bochum über den Ausbau aufgeklärt. Wann der zweite Infoabend stattfindet.

Der Glasfaserausbau geht auch in Bochum weiter voran und dafür hat die Glasfaser Ruhr nach dem ersten auch einen zweiten Infotermin geplant. Wichtige Fragen sollen dort geklärt werden.

Wie Glasfaser Ruhr mitteilt, wird es am Donnerstag, 25. Mai, von 18.30 Uhr bis 20 Uhr im evangelischen Thomaszentrum in Querenburg einen weiteren Infoabend zum Ausbau geben. Dort sollen Eigentürmer die Möglichkeit erhalten, offene Fragen direkt von Experten der Glasfaser Ruhr und der Telekom beantwortet zu bekommen. Außerdem soll erklärt werden, wie ein solcher Anschluss bis in die Wohnungen aussieht.

Wer Interesse hat, kann sich ab sofort unter www.glasfaser-bochum.de/infoabend dafür anmelden. Auf der Internetseite www.glasfaser-bochum.de gibt es auch weitere Informationen.

