Baustelle Glasfaser-Ausbau in Bochum: Straße wird zur Einbahnstraße

Bochum-Grumme. Glasfaser-Arbeiten: Die Vierhausstraße in Bochum-Grumme wird einseitig gesperrt. Der Einbahnstraßenverkehr fließt dann Richtung Herner Straße

Die Arbeiten für den Ausbau des flächendeckenden Glasfasernetzes bis in die Wohnungen kommen in Bochum voran. Das Unternehmen Glasfaser Ruhr ist zurzeit unter anderem in Grumme mit dem Leitungsbau beschäftigt.

Halbseitige Sperrung in Bochum beginnt am Montag

Für diese Arbeiten muss die Vierhausstraße ab Montag (6. November) zwischen dem Kreisverkehr Bergstraße und der Herner Straße für voraussichtlich zwei Wochen halbseitig gesperrt werden. Die Vierhausstraße wird in diesem Zeitraum zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Herner Straße.

Umleitung zum Kreisverkehr wird ausgeschildert

Eine Umleitung wird über die Herner Straße, die Tippelsberger Straße, die Tenthoffstraße und Josephinenstraße zurück zum Kreisverkehr ausgeschildert. Auch die Busse der Bogestra werden umgeleitet. Die Linie 395 Richtung Ruhrpark sowie der Nachtexpress NE1 können die Haltestelle Grummer Teiche nicht anfahren. Alternativ zu den Haltestellen Zeche Constantin und Vierhausstraße werden Ersatzhaltestellen auf der Herner Straße (Höhe Aral-Tankstelle) sowie auf der Josephinenstraße (Höhe Hausnummer 6) eingerichtet.

Für auftretende Behinderungen im Zeitraum der Baumaßnahme bittet Glasfaser Ruhr alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

