Glasfaser-Arbeiten in Bochum: Radwege werden gesperrt

Wegen Glasfaser-Arbeiten ist auf der Hattinger Straße in Bochum der Radweg in beide Richtungen für drei Wochen gesperrt. (Symbolbild)

Bochum. Wegen Glasfaser-Arbeiten ist auf der Hattinger Straße in Bochum der Radweg in beide Richtungen für drei Wochen gesperrt. Das sind die Details.

Für den Glasfaser-Ausbau werden auf der Hattinger Straße die Radwege in beide Richtungen voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Straßenbahnhaltestellen Am Röderschacht und Am Feldbrand. Die Arbeiten werden in Abschnitten stattfinden und voraussichtlich drei Wochen dauern.

Der Fahrradverkehr wird über die Straße Am Holzweg und die Lindener Straße umgeleitet. Auto- und Bahnverkehr werden nicht beeinträchtigt, einzelne Parkplätze sollen aber gesperrt werden. Laut Glasfaser Ruhr wird die Baumaßnahme „in jedem Fall vor Weihnachten beendet“ sein.

