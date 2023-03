Gewinnspiel: Tickets für Stadiontour beim VfL Bochum sichern

Bochum. Alle Interessierten aufgepasst: Wir verlosen Plätze für eine Tour durch das Vonovia Ruhrstadion beim VfL Bochum. Jetzt mitmachen und gewinnen!

Wer schon immer mal im großen Vonovia Ruhrstadion des VfL Bochum hinter die Kulissen blicken wollte, sollte jetzt aufpassen: Die WAZ verlost 10x2 Tickets für eine Stadionführung beim Bundesligaverein.

90-minütige Stadiontour beim VfL Bochum

Am 6. April führt Frank Schneider 20 Personen durch die heiligen Hallen des VfL Bochum und zeigt in der 90-minütigen Tour alles, was es über den Fußballverein und seine Heimspielstätte zu wissen gibt. Wer sich die Tickets sichern will, kann noch bis zum 29. März am Gewinnspiel teilnehmen. Alle weiteren Informationen und das Teilnahmeformular gibt es unter waz.de/stadion. Viel Glück beim Gewinnspiel!

