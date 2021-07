In Bochum verdienen Frauen in Vollzeitjobs trotz selber Arbeitszeit weniger Geld, als die Männer.

Bochum. In Bochum verdienen Frauen in Vollzeitjobs oft trotz gleicher Arbeitszeit weniger Geld, als die Männer. Das kritisiert die Gewerkschaft NGG.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kritisiert die Lohn-Kluft zwischen Männern und Frauen in Bochum. Demnach verdienen vollbeschäftigte Frauen im Monat circa 270 Euro weniger als die Männer. Das sind acht Prozent weniger, so heißt es nach einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Während der Durchschnittsgehalt eines Mannes in Bochum 3.567 Euro betrage, verdiene eine Frau im Durchschnitt nur 3.294 Euro im Monat. Die NGG sieht eine klare Benachteiligung der Frauen in der Arbeitswelt.

Gastronomie und Service besonders betroffen

„[...] Bei Tätigkeiten, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden – sind die Einkommensunterschiede besonders groß“, sagt der Geschäftsführer der NGG-Region Ruhrgebiet, Martin Mura. Davon seien besonders die Branchen Gastronomie und Service betroffen. Diese würden sich nur selten an Tarifverträge halten und den Frauen wissentlich weniger zahlen.

Pay-Gap wahrscheinlich größer als acht Prozent

Frauen würden im Durchschnitt öfter in Teilzeit- oder Minijobs arbeiten. Das stehe nicht nur einem Karriereaufstieg im Weg, sondern wäre auch bei weitem schlechter bezahlt als eine Vollzeitstelle. Aufgrund der erschwerten Umstände sei die Dunkelziffer des Pay-Gaps, also des Gehaltsunterschieds zwischen Männern und Frauen, deutlich größer als acht Prozent, so Mura.

