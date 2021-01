Gewerkschaft kritisiert fehlende Masken für Reinigungskräfte

Die Gewerkschaft IG BAU kritisiert, dass Reinigungskräfte in Bochum oft keine Maske gestellt bekommen.

Bochum. Die Gewerkschaft IG BAU kritisiert, dass viele Reinigungskräfte in Bochum keine Masken vom Arbeitgeber bekommen. Das müsse sich dringend ändern.

Die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) kritisiert, dass viele Reinigungsfirmen in Bochum ihren Arbeitnehmern keine kostenlosen Schutzmasken zur Verfügung stellen. "Immer wieder kommt es vor, dass

Reinigungsfirmen beim Arbeitsschutz knausern und Beschäftigte den dringend benötigten Mund-Nasen-Schutz aus der eigenen Tasche bezahlen müssen", so die Gewerkschaft. Nach Einschätzung von IG BAU hat ein Großteil der Beschäftigten in Bochum dieses Problem.

Reinigungskräfte sollen kostenlos Masken bekommen

„Es kann nicht sein, dass ausgerechnet die Menschen, bei denen das Einkommen kaum für Miete und Lebensunterhalt reicht, auf den Kosten der beruflich genutzten Masken sitzen bleiben.“, sagt IG BAU-Bezirksvorsitzende Gabriele Henter. „Betroffene berichten davon, dass sie bislang – wenn überhaupt – nur eine einfache OP-Maske kostenlos bekommen. Wenn es nach dem Arbeitgeber geht, soll die dann mehrere Tage halten. Wer den Mundschutz mehrmals täglich wechselt, muss dafür selbst aufkommen“, berichtet die Gewerkschafterin.





