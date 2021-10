Gewalt bei Aufstieg des VfL Bochum: Weitere Foto-Fahndung

Bochum. Die Gewalt bei der Party zum Aufstieg des VfL Bochum ist noch nicht geklärt. Die Kripo sucht per Foto weitere Verdächtige. Es gibt 172 Verfahren.

Die Ermittlungen der Polizei nach Ausschreitungen rund um den Aufstieg des VfL Bochum in die 1. Bundesliga dauern an. Am Dienstag hat die Polizei das Foto eines Tatverdächtigen veröffentlicht.

Gegen ihn besteht der Verdacht des Verdachts des Landfriedensbruchs, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Die Kripo sucht ihn.

Mitte September wurde per Foto-Fahndung ein weiterer Verdächtiger ermittelt

Dieser Mann wird jetzt von der Kripo Bochum gesucht. Er soll eine Glasflasche auf Polizisten geworfen haben. Foto: Polizei Bochum

Er wird verdächtigt, am Abend des 23. Mai auf der Castroper Straße eine Glasflasche auf Bereitschaftspolizisten geworfen zu haben. Mit richterlichem Beschluss ist jetzt das Foto des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung freigegeben worden, nachdem aus Datenschutzgründen zunächst ohne öffentliches Foto ermittelt wurde.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter 0234/909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.

Tatverdächtige müssen mit weitere Foto-Fahndungen rechnen

Es ist nicht die erste Foto-Fahndung der Polizei wegen der Ausschreitungen. Die extra eingerichtete „Ermittlungsgruppe Aufstieg“ hat auf diese Weise Mitte September einen 31-jährigen Dortmunder ermittelt, der damals einen Polizisten attackiert haben soll.

Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann sagte am Dienstag auf WAZ-Anfrage: „Es wird noch weitere Öffentlichkeitsfahndungen geben.“ Bereits 172 Strafverfahren seien eingeleitet. 83 Beschuldigte seien bereits ermittelt.

Täter warfen Flaschen, Pyrotechnik und Steine auf Einsatzkräfte

Die Polizei hatte nach der Aufstiegsparty „erschütterndes Resümee“ gezogen. Einige Störer unter den Tausenden friedlichen Fans hätten Flaschen, Pyrotechnik und Steine auf Einsatzkräfte geworfen. Acht Polizeikräfte seien verletzt worden, zwei danach nicht mehr dienstfähig gewesen. Zehn Personen wurden in Gewahrsam genommen. In bislang 70 Fällen ahndete die Polizei illegales Abbrennen von Pyrotechnik, zudem schrieben die Beamten elf Anzeigen wegen Sachbeschädigung und zwölf wegen illegaler Betäubungsmittel.

