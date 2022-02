Gewalt am Hauptbahnhof Bochum – 13-Jähriger festgenommen

Bochum. Im Hauptbahnhof Bochum wurde ein 38-Jähriger verprügelt. Verdächtig sind ein 13-jähriges Kind und zwei Mittäter. Auch Alkohol spielt eine Rolle.

Ein 38-jähriger Bochumer soll am HauptbahnhofBochum von drei Jugendlichen misshandelt worden sein. Die Bundespolizei fasste einen 13-Jährigen.

Wie sie am Montag mitteilt, soll der Mann am Sonntag gegen 21.15 Uhr am Nordausgang (Innenstadt) von drei Jugendlichen erst angesprochen, dann geschlagen und getreten worden sein. Das Opfer sei zunächst geflüchtet, dann dabei allerdings zu Fall gekommen sein, so dass das Trio abermals auf den Mann eingeschlagen habe.

Tatverdächtiges Kind hatte 1,3 Promille Alkohol im Blut

Ein Zeuge (24) alarmierte die Polizei. Daraufhin seien die Jugendlichen geflüchtet.

Als erstes stellten die Beamten einen 13-Jährigen in der Innenstadt und brachten ihn zur Wache am Hauptbahnhof. „Dort identifizierte der Geschädigte den Schläger zweifelsfrei, so die Polizei. Sie informierte die Eltern des Kindes, das 1,3 Promille Alkohol intus hatte. Sein Vater holte ihn ab.

Die Polizei wertete Videoaufzeichnungen aus, sicherten diese und ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum