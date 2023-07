Gesundheitsmesse: Für WAZ-Aktionen noch bis Montag bewerben

Bochum. An Diabetiker richten sich zwei WAZ-Aktionen im Rahmen der Bochumer Gesundheitsmesse. Bewerbungen sind noch bis zum kommenden Montag möglich.

Noch bis zum kommenden Montag, 31. Juli, können sich Leserinnen und Leser für die exklusiven Vorsorgeaktionen bewerben, die die WAZ im Rahmen der Bochumer Gesundheitsmesse veranstaltet.

Am Sonntag, 13. August, gibt es im Ruhrcongress zwei Angebote für Patientinnen und Patienten mit Diabetes Typ 2:

– 25 Leserinnen und Leser können zwischen 12 und 13.30 Uhr Fuß-Untersuchungen nutzen, die Augusta-Chefarzt Prof. Juris Meier mit seinem Team vornimmt. Sind Anzeichen für einen „diabetischen Fuß“ zu erkennen, der spätere Amputationen zur Folge haben kann? Die Experten wissen binnen zwei bis drei Minuten die Antwort.

– Zehn WAZ-Gewinner können für 14 Tage ein neuartiges digitales Messgerät testen, das rund um die Uhr die Kontrolle des Blutzuckers per Handy gewährleisten soll. Dafür wird ihnen am Messetag zwischen 13.30 und 15 Uhr ein Sensor in der Größe eines Fünf-Cent-Stücks auf den Oberarm aufgebracht. Aufgerufen sind vor allem Diabetiker, deren Blutzuckerwert starken Schwankungen unterliegt: etwa beim Sport oder im Beruf.

WAZ-Aktionen bei Gesundheitsmesse: Leitungen sind bis Montag geschaltet

Wer an den Fuß-Untersuchungen teilnehmen will, wählt die Nummer 01378 / 78 76 21 (0,50 € / Anruf)

Wer eines der Blutzucker-Messgeräte testen will, wählt die Nummer 01378 / 78 76 99 (0,50 € / Anruf).

Die WAZ-Leitungen sind bis Montag, 31. Juli, 24 Uhr, geschaltet. Die Gewinner werden benachrichtigt und über den genauen Zeitplan informiert.

