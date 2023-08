Gesundheitsmesse Bochum: WAZ-Leser sind die Gewinner

Bochum. Die Bochumer Gesundheitsmesse ist für WAZ-Leser immer ein Gewinn. So auch am Sonntag. Es gab exklusive Vorsorgeaktionen und die beliebte Tombola.

32.900 Menschen in Bochum leiden an Diabetes Typ 2. Das weisen aktuelle Zahlen der AOK aus. Bei der Bochumer Gesundheitsmesse am Sonntag waren zwei Vorsorgeaktionen der WAZ auf Diabetiker ausgerichtet. Auch die traditionelle WAZ-Tombola fand wieder großen Anklang.

Zum elften Mal veranstaltete das Medizinische Qualitätsnetz (MedQN) – ein Verbund von 130 Bochumer Haus- und Fachärzten – die Gesundheitsbörse im Ruhrcongress. Mit 65 Ausstellern war das Obergeschoss ausgebucht. Die Bochumer Kliniken waren ebenso mit Info- und Mitmachständen vertreten wie u.a. Apotheker, Sanitätshäuser, Pflege- und Betreuungsdienste, Fitness- und Gesundheitsstudios, Akustiker und Optiker, Ernährungsberater, Radiologen und Selbsthilfegruppen.

Gesundheitsmesse Bochum: Augusta-Chefarzt untersucht Füße

Erstmals war auch der Bochumer Diabetikertag in die Messe eingebunden. Daran knüpften zwei Aktionen an, die die WAZ als Medienpartner der Messe ihren Leserinnen und Lesern exklusiv anbieten konnte. Die Plätze waren bei einer Verlosung schnell vergeben.

Augusta-Chefarzt Prof. Juris Meier und sein Team untersuchten ab dem Mittag in einem separaten Raum die Füße von 25 Diabetes-Patienten. Gibt es Anzeichen für einen „diabetischen Fuß“, der schlimmstenfalls zu Amputationen führen kann? Mit einer Vibrationsgabel, einem Kalt/Warm-Pin und einem Piekser wurde getestet, ob sich bereits Taubheitsgefühle eingestellt haben. Ebenfalls im Check: Druckstellen, Schwellungen sowie Verformungen und Verfärbungen der Zehnägel. Auch der Fußpuls wurde gemessen.

25 WAZ-Gewinnerinnen und -Gewinner (hier Renate Hellweg) konnten sich bei der Gesundheitsmesse die Füße untersuchen lassen. Augusta-Chefarzt Prof. Juris Meier und Diabetesassistentin Silke Quensel nahmen die Checks vor. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Bilanz nach 25 Fuß-Checks: Keine schwerwiegenden Fälle

Drei bis vier Minuten hatte Juris Meier pro Patient kalkuliert. Schnell war klar: Es dauert länger. Kurzfristig wurde von einem auf drei Untersuchungsplätze aufgestockt, sodass die Wartezeiten verkürzt werden konnten. Die Diagnose gab’s direkt vor Ort. So auch für WAZ-Leser Günter Reimann (87), der beruhigt sein konnte: Eine akute Entzündung an seinem Fuß ist nach ärztlicher Expertise harmlos.

Die Gesamtbilanz des Chefarztes fiel ebenfalls positiv aus: „Wir haben mehrere Nervenschäden und Durchblutungsstörungen entdeckt. Einige Leserinnen und Leser wussten davon zuvor nichts. Schwerwiegende Fälle waren aber nicht dabei.“

WAZ-Gewinner testen Diabetes-Messsysteme für 14 Tage kostenlos

An Diabetes-Typ-2-Patienten richtet sich auch die zweite WAZ-Aktion. Zehn Probanden wurde ein Sensor in der Größe eines Fünf-Cent-Stücks auf den Oberarm aufgebracht. Rund die Uhr können so die aktuellen Glukosewerte per App auf dem Smartphone abgerufen werden. Die WAZ-Gewinner können das Messsystem zwei Wochen testen. Dafür werden im Handel mehr als 60 Euro aufgerufen. „Die Kassen erstatten die Kosten nur bei Diabetikern, die mehrfach am Tag Insulin spritzen müssen“, weiß Juris Meier. WAZ-Leser Michael Djurkic ist gespannt: „Das ist auf jeden Fall besser als das ständige Fingerstechen.“

Zehn WAZ-Leserinnen und -Leser können Diabetes-Messsysteme für 14 Tage kostenlos testen. Diabetesberaterin Marie Grothe legte bei der Gesundheitsmesse die Sensoren am Oberarm an (hier bei Michael Djurkic). Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Reich bestückt war zum Abschluss der Messe die WAZ-Tombola. Zahlreiche Aussteller spendierten wieder attraktive Preise. Hauptgewinn war ein Jahresabo der Fitnesskette Kieser im Wert von über 1000 Euro. WAZ-Redakteur Jürgen Stahl und Dr. Christian Möcklinghoff vom MedQN überreichten zudem u.a. einen Gutschein für ein Ernährungstraining im Wert von 349 Euro, Blutdruckmessgeräte und vielerlei nützliche Alltagshelfer. Als Glücksfee fungierte der neunjährige Schiller-Schüler Kilian Spiatzka.

Veranstalter: 5000 Besucher aus dem Vorjahr wurden wieder erreicht

Die Veranstalter und die Aussteller freuten sich nach Toresschluss am Nachmittag über eine einmal mehr erfolgreiche Messe. Die Vorjahresmarke von 5000 Besuchern wurde nach Angaben des MedQN erneut erreicht.

