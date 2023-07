Gesundheitsmesse Bochum: Exklusive Angebote für WAZ-Leser

Bochum. Am 13. August findet die Bochumer Gesundheitsmesse statt. Es gibt wieder exklusive WAZ-Aktionen. Diesmal im Blickpunkt: Diabetes-Patienten.

Aktuelle Zahlen der AOK weisen aus: 32.900 Menschen in Bochum leiden an Diabetes Typ 2. An sie richten sich zwei exklusive Vorsorge-Aktionen, die die WAZ im Rahmen der Bochumer Gesundheitsmesse anbietet. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Seit 2012 organisiert das Medizinische Qualitätsnetz (MedQN) Bochum mit seinen 150 angeschlossenen Haus- und Fachärzten die Gesundheitsmesse: anfangs in der Stadtpark-Gastronomie, seit 2017 im Ruhrcongress, zuletzt 2022 mit mehr als 5000 Besuchern.

Bochumer Gesundheitsmesse: 65 Aussteller im Ruhrcongress

Am Sonntag, 13. August, findet die elfte Auflage am Stadionring statt. Die Messe ist ausgebucht. Von 10 bis 16 Uhr stellen sich bei freiem Eintritt 65 Einrichtungen und Dienstleister aus der Gesundheitswirtschaft vor, darunter Kliniken, Therapeuten, Apotheken, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Fitnessstudios, Ernährungsberater und Selbsthilfegruppen.

Erstmals wird der Bochumer Diabetikertag im Rahmen der Gesundheitsmesse veranstaltet. Daran knüpfen zwei Aktionen an, die die WAZ als Messe-Medienpartner der ersten Stunde in Kooperation mit dem MedQN durchführt.

Prof. Juris Meier aus der Augusta-Klinik nimmt mit seinem Team bei der Gesundheitsmesse die Fuß-Untersuchungen bei Diabetes-Patienten vor. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Augusta-Ärzte untersuchen die Füße von Diabetes-Patienten

Druckstellen, Verhornungen, gelblich verfärbte Nägel, Wunden, die nicht abheilen wollen, Gefühllosigkeit mit dem Risiko schwerwiegender Entzündungen: Wer Diabetiker ist, sollte seine Füße regelmäßig untersuchen lassen. Ein „diabetischer Fuß“ kann zur Amputation von Zehen, Füßen und Teilen des Beines führen. Als besonders gefährdet gelten Diabetiker, die rauchen und/oder erhöhte Blutdruck- und Cholesterinwerte aufweisen.

25 Diabetes-Patientinnen und -Patienten können bei der Gesundheitsmesse kostenlos ihre Füße checken lassen. Prof. Juris Meier, Chefarzt der Augusta-Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Diabetologie, ist mit zwei weiteren Ärzten und drei Diabetes-Beratern vor Ort. Von 12 bis 13.30 Uhr nimmt das Augusta-Team die Füße der WAZ-Gewinner in einem separaten Raum im Ruhrcongress in Augenschein.

Drei bis vier Minuten dauert eine Untersuchung. „Wir überprüfen die Durchblutung, äußerliche Auffälligkeiten und etwaige Nervenschädigungen“, sagt Juris Meier. Bei entsprechender Diagnose werden die Patienten an Fachärzte verwiesen.

WAZ-Leser können Blutzucker-Messgerät für 14 Tage testen

Gleichfalls an Diabetiker richtet sich die zweite WAZ-Aktion. Zehn Leserinnen und Leser können digitale Messsysteme testen, die eine permanente Kontrolle des Blutzuckers per Handy gewährleisten. Dafür wird ein Sensor in der Größe eines Fünf-Cent-Stücks auf den Oberarm aufgebracht. Rund um die Uhr können die aktuellen Glukosewerte per App abgerufen werden. „Auch bei Kindern oder Senioren kann das äußerst hilfreich sein. Die Eltern und Angehörigen haben so die Chance, mit ihrem Smartphone die Werte jederzeit und an jedem Ort zu überwachen“, betont MedQN-Vorsitzender Dr. Michael Tenholt.

Leser-Aktionen bei Gesundheitsmesse: Jetzt anrufen Für die beiden WAZ-Leseraktionen bei der Gesundheitsmesse am 13. August im Ruhrcongress sind ab sofort zwei Telefonnummern geschaltet: Wer an den Fuß-Untersuchungen teilnehmen will, wählt die Nummer 01378 / 78 76 21 (0,50 € / Anruf). Wer eines der Blutzucker-Messgeräte testen will, wählt die Nummer 01378 / 78 76 99 (0,50 € / Anruf). Die Gewinn-Hotlines sind bis Montag, 31. Juli, geschaltet. Die Gewinner werden benachrichtigt und über den genauen Zeitplan informiert.

Seit sechs Jahren seien die Geräte auf dem Markt, aktuell in dritter Generation, schildert Chefarzt Meier. Die WAZ-Gewinner können die Technik zwei Wochen kostenlos ausprobieren. Dafür würden regulär rund 60 Euro aufgerufen, so Meier. Die Kassen erstatteten die Kosten nur bei Diabetes-Patienten, die mehrfach am Tag Insulin spritzen müssen.

Den zehn Lesern werden die Sensoren bei der Gesundheitsmesse in der Zeit von 13.30 bis 15 Uhr angelegt, erläutert und mit dem Handy gekoppelt. Zur Teilnehmer aufgerufen sind vor allem Diabetiker, deren Blutzuckerwerte starken Schwankungen unterliegen: etwa beim Sport oder im Beruf. Die Geräte verfügen auch über eine Alarmfunktion, die bei einer bedrohlichen Unterzuckerung aktiviert wird.

Die WAZ-Tombola mit Redakteur Jürgen Stahl (Mitte, hier 2022) und Dr. Christian Möcklinghoff (li.) bildet wieder den Abschluss der Gesundheitsmesse im Ruhrcongress. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Tombola rundet WAZ-Aktionen ab

Die traditionelle Tombola mit attraktiven, von den Ausstellern gestifteten Sachpreisen rundet die WAZ-Aktionen bei der Gesundheitsmesse ab. Der WAZ-Teilnahmecoupon zum Ausschneiden wird in den Tagen zuvor zweimal veröffentlicht.

