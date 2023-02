AOK-Gesundheitsatlas: Über eine halbe Millionen Menschen in NRW sind von Herzerkrankungen betroffen - 24000 davon in Bochum.

Gesundheit Gesundheitsatlas: 24.000 Bochumer leiden an Herzkrankheiten

Bochum. Laut AOK-Gesundheitsatlas leiden in Bochum rund 24.000 Menschen an einer Herzerkrankung. Welche Risikofaktoren für Herzerkrankungen gibt.

Herzerkrankungen werden zur Volkskrankheit. Von rund 518.000 registrierten Erkrankungen, stammen laut neustem AOK-Gesundheitsatlas 24.000 aus Bochum. Vor allem Männer seien deutlich stärker betroffen.

Herzerkrankungen: Es gibt viele Risikofaktoren

Der neuste AOK-Gesundheitskompass zeigt gravierende Zahlen: Über eine halbe Millionen Menschen in NRW sind von „Koronaren Herzkrankheiten“ (KHK) betroffen. Rund 24.000, die im Alter von 30 oder älter sind) kommen aus Bochum. Zu den Risikofaktoren für eine KHK gehören neben der genetischen Veranlagung, Rauchen, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und eine ungesunde Lebensweise. „Ein wichtiges Ziel bei der Versorgung von KHK-Erkrankten ist daher neben Maßnahmen zur Lebensstiländerung auch ein optimales Krankheitsmanagement und eine gute strukturierte medizinische Versorgung“, sagt Jörg Kock, Serviceregionsleiter der AOK NordWest.

Die Krankheitshäufigkeit einer KHK steigt laut AOK mit steigendem Alter deutlich an. Männer sind in allen Altersgruppen stärker betroffen als Frauen. Bereits im Alter von 55 Jahren liegt eine hohe KHK-Betroffenheit vor. Ihren Höhepunkt erreicht die Krankheit bei den Männern und Frauen gleichermaßen in der Altersgruppe der 85- bis 89-Jährigen. Trotzdem sei die Anzahl der Krankenhausbehandlungen und der Todesfälle im Zusammenhang mit KHK rückläufig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum