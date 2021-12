Gesucht: Spannende Geschichten mitten aus dem Bochumer Leben

Bochum. Die Literarische Gesellschaft ruft ein Buchprojekt zu „700 Jahre Bochum“ ins Leben. Autoren können Texte einreichen – egal ob Profis oder Laien.

Zum Stadtjubiläum „700 Jahre Bochum“ ruft die Literarische Gesellschaft ein Schreib- und Buchprojekt ins Leben, an dem sich jeder beteiligen kann. Gesucht werden interessante Geschichten mitten aus dem Bochumer Leben. Professionelle Autoren sollen ebenso mitmachen wie Menschen, die für dieses Projekt zum ersten Mal den sprichwörtlichen Stift in die Hand nehmen.

„Aus der Wandergeschichte“, so der Titel des Projekts, soll Texte in einem Buch vereinen, die von Bochumerinnen und Bochumern erzählt werden, egal ob sie hier geboren wurden oder zugewandert sind. „Es soll eine Zusammenschau entstehen, die einen Einblick gibt in das, was die Menschen in Bochum umtreibt“, sagt Ralph Köhnen von der Literarischen Gesellschaft.

Die interessantesten Beiträge werden veröffentlicht

Dabei sind der schriftstellerischen Freiheit keine Grenze gesetzt: Geschichten, die man selbst erlebt hat, werden ebenso gesucht wie Gedichte, Märchen, Theaterszenen, Reportagen oder Slam-Texte.

Die interessantesten Beiträge sollen in einem Buch veröffentlicht werden, das voraussichtlich im November erscheint. Eingereicht werden können bis zu drei Texte pro Autor mit jeweils maximal fünf Seiten oder 10.000 Zeichen. (sw)

Einsendeschluss ist der 15. Februar. Die Texte können als pdf-Datei geschickt werden an: bochum-projekt@web.de. In Papierform an: Literarische Gesellschaft, c/o Köhnen, Plaßhofstraße 1, 44795 Bochum.

