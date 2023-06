Geschäftseinbruch in Bochum: Täter flüchten nach Alarm

Bochum. In ein Ladengeschäft in Bochum-Hamme ist nachts eingebrochen worden. Die Täter schlugen eine Glasscheibe ein. Dann löste der Alarm aus.

Unbekannte sich in der Nacht zu Donnerstagmorgen (15.) in ein Geschäft an der Gahlenschen Straße 188 in Bochum-Hammeeingebrochen.

Nach Polizeiangaben schlugen die Täter gegen 3.55 Uhr eine Glasscheibe ein und gelangten in das Ladengeschäft. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten sie in Richtung Dorstener Straße. Zur möglichen Beute wurde nichts bekannt.

So werden die Tatverdächtigen beschrieben

Nach Zeugenaussagen soll es sich zwei Männer handeln. Einer sei etwa 19 Jahre alt, habe blonde Haare und einen schwarzen Kapuzenpullover getragen. Der andere habe dunkles Haar und sei mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter 0234 909 8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

