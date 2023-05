Germanys Next Topmodel: Bochumerin ist unter den Top Ten

Bochum. Bei Germanys Next Topmodel hat es Ex-VfL-Torhüterin Anna-Maria aus Bochum unter die Top Ten geschafft. Sie erlebte eine große Überraschung.

Ex-VfL-Torhüterin und Biologin Anna-Maria aus Bochum hat es bei der Castingshow Germanys Next Topmodel unter die besten zehn Kandidatinnen geschafft. Doch bevor „Model-Mama“ Heidi Klum das verkündete, überraschte sie ihre Schützlinge – die zu dem Zeitpunkt in den USA waren – mit Besuch ihrer Liebsten.

Lesen Sie auch: Warum die Biologin aus Bochum Topmodel werden möchte

So schaute Anna-Maria aus Bochum nicht schlecht, als sie während des Fotoshootings in einem Appartement in Los Angeles ein Blick auf ihr Foto werfen durfte – und im Hintergrund ihren Verlobten Jeffrey – Fußballer bei Wattenscheid 09 – entdeckte. Die 24-Jährige vergoss ein paar Freudentränchen als Jeffrey seine Freundin glücklich in die Arme schloss. Auch er wurde emotional: „Ich habe das ganz schön unterschätzt, wie sehr ich dich wirklich vermissen würde.“

Bochum ist Anna-Marias Heimat - ihr Verlobter ihr Zuhause

Das konnte die ehemalige Torhüterin des VfL Bochum nur bestätigen: „Mir fehlen unsere Gespräche, der Austausch im Alltag. Du bist einfach mein Zuhause“, strahlte Anna-Maria glücklich. Gut, dass Heidi einen längeren Aufenthalt für die Liebsten ihrer Models eingeplant hatte.

Ein extra Motivationsschub für Anna-Maria: „Jetzt wo Jeffrey da ist, kann ich noch bessere Leistungen bringen, er ist meine größte Inspiration.“ Hat es geholfen? Und wie! „Schön, sie hat einen guten Blick drauf, wow, richtig schön“, zeigte sich Heidi Klum von der Bochumerin begeistert – und begrüßt Anna-Maria deswegen in der Gruppe der Top Ten der Topmodel-Anwärterinnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum