„Germany’s Next Topmodel“: Bochumer Kandidatin scheidet aus

Bochum. Anna-Maria aus Bochum ist bei „Germany’s Next Topmodel“ ausgeschieden. Die Anforderungen waren in dieser Folge besonders absurd.

Anna-Maria (24) aus Bochum ist bei Germany’s Next Topmodel“ rausgeflogen. Kurz vor dem Halbfinale war die Reise für die Ex-VfL-Torhüterin und Biologin beendet. Genau wie Kandidatin Ida (23) konnte sie weder beim Cover-Shooting für die deutsche Ausgabe des Modemagazins „Harper’s Bazaar“ noch bei einer Drag-Show überzeugen.

Fast schon dramatisch ging es in der Folge zu, die am Donnerstagabend beim Fernsehsender Pro Sieben liefen: Ida aus Köln weinte beim Fototermin, weil der Wind so stark in ihre Augen wehte, und Anna-Maria aus Bochum musste sich von Klum sagen lassen, sie solle doch bitte mal an ihren Verlobten denken, um endlich schöne Bilder zu produzieren. Dieser ist kein gänzlich Unbekannter, Jeffrey Malcherek spielt Fußball bei Wattenscheid 09.

„Germanys Next Topmodel“: Skurrile Anforderungen an Kandidatinnen

Die Anforderungen an die Models waren in dieser Folge generell besonders absurd. So sollten sie etwa für den Magazintitel „sexy posen“ - aber ohne dabei konventionell sexy zu sein oder zu sehr zu posen. Richtig viel Spaß hatten die Teilnehmerinnen des Schönheitswettbewerbs bei einer anderen Aufgabe: Sie tanzten bei einer Show mit professionellen Drag Queens mit und strahlten in aufwendigen Glitzer- und Federkostümen auf der Bühne Lebensfreude aus. (mit dpa)

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum