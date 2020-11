Gerald Hagmann vertritt Bochum in der westfälischen Kirche

Superintendent Gerald Hagmann hat die Kirchenleitung der Evangelischen Gemeinden in Bochum inne.

Bochum. Gerald Hagmann, Superintendent in Bochum, ist neues Mitglied der Evangelischen Kirchenleitung von Westfalen. Das Amt füllt er nebenberuflich aus.

Gerald Hagmann, Superintendent der Evangelischen Kirche in Bochum , ist neues Mitglied der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen. Am 19. November wurde er auf der Landessynode, die in diesem Jahr digital tagt, gewählt.

Zusätzliche Aufgabe übernommen

Hagmann bekam 84 der 156 abgegebenen Stimmen. Die Mitarbeit in der Kirchenleitung ist eine zusätzliche Aufgabe neben den Verpflichtungen als Superintendent. „Es ist mir ein Anliegen, dass die Themen aus den Kirchenkreisen und den Gemeinden vor Ort in der Kirchenleitung ankommen. Dabei habe ich einen besonderen Blick für die Herausforderung der Kirche in Bochum und im Ruhrgebiet“, erklärte Gerald Hagmann.

Die Evangelische Kirche von Westfalen hat rund 2,2 Millionen Mitglieder und 476 Kirchengemeinden in 27 Kirchenkreisen. Sie erstreckt sich vom Tecklenburger Land im Norden bis zum Siegerland im Süden und vom Ruhrgebiet im Westen bis zum Paderborner Land im Osten.

